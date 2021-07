Asghar Farhadi, el galardonado cineasta iraní, de relax en Rianxo

La comarca del Barbanza tiene cada vez más poder de convocatoria. Digamos que es muy... atractiva. A menudo es visitada por destacadas personalidades de los más diversos ámbitos que, últimamente, por segundo verano consecutivo, aprovechan el obligado uso de la mascarilla para intentar pasar desapercibidas.

Por la casa de turismo rural Aldea Os Muíños de Rianxo, que regentan Maricarmen Ferreirós Fernández y Ángel Picón Calvo, acaba de pasar un ilustre huésped: el galardonado director de cine y guionista iraní Asghar Farhadi, ganador de, entre otros preciados premios, dos Óscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa (por Yodaí-e Nader az Simín y The Salesman).

Con A propósito de Elly obtuvo el Oso de Plata al Mejor Director en el 59 Festival Internacional de Cine de Berlín y el premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Tribeca. Farhadi fue incluido en 2012 en el listado de la prestigiosa revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo.

Pues bien: el cineasta viajó directamente a Rianxo el pasado sábado día diecisiete desde el Festival de Cine de Cannes, en el que su última película, Un héroe (Ghahreman), de hizo con el Gran Premio del Jurado (recibió una ovación de seis minutos al finalizar la proyección).

TE Y BARBACOA EN EL JARDÍN. Durante los cinco días de relax que pasó en el establecimiento rianxeiro con su familia, el autor de Todos lo saben (el filme que rodó en España hace tres años con Javier Bardem y Penélope Cruz) se mostró encantado de pasear descalzo por el extenso jardín, se puso al mando de la barbacoa y bebió mucho te.

UN HÓRREO DE LA TALLA XXL. Y hablando de actores, en este caso cómicos, anótense en su agenda estival una importante cita para este fin de semana con Fran Rei y Pedro Brandariz, que este viernes representarán a los pies del monumental hórreo de Carnota una obra de teatro con diálogos exclusivos sobre esta localidad. La actuación es gratuita y aún quedan plazas, que se pueden reservar llamando al número de teléfono 647 459 445.

Si serán cachondos Rei y Brandariz que han querido posar “ensaiando no hórreo máis pequeno do mundo”, como ellos mismos comentaron al pie de la simpática imagen en una red social, aclarando a continuación que este viernes “estaremos no hórreo máis grande do mundo”.

Estos dos grandes actores gallegos adaptan su show O gordo e o calvo 20 anos dispois a Carnota. Representarán una obra de teatro con diálogos exclusivos sobre el municipio carnotano y sus hórreos en clave cómica. El espectáculo tendrá lugar a partir de las nueve de la tarde, al aire libre, siempre que la climatología lo permita, con el público sentado y guardando las distancias y medidas de prevención sanitarias.

Y de espectáculos y de entornos de interés turístico al aire libre seguimos hablando, porque la Mancomunidad Barbanza-Arousa presentó ya la programación del festival Paisaxes Sonoras. Esta cita cultural dará comienzo con el concierto de Heredeiros da Crus el viernes 27 de agosto a las 20.00 en la playa de Esteiro, en Cabo de Cruz (Boiro).

Seguirá el sábado 28 con Tanxugueiras en una sesión vermú que tendrá lugar en el puerto de Taragoña (Rianxo) y, a las 20.00, con Mercedes Peón en Cabío (A Pobra).

El cierre del festival lo protagonizará junto a las ruinas de la planta de salazón de Ribeira el grupo Baiuca, que actuará por primera vez en la comarca del Barbanza. Las entradas salen a la venta este jueves.

