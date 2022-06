Ata novembro non volverán as centolas da ría ás lonxas galegas

A veda da centola na parte litoral que vai dende A Guarda ata Cabo Corrubedo e de Cabo Corrubedo ata Cabo Estaca de Bares comeza este sábado, 25 de xuño, e prolongarase ata o vindeiro 6 de novembro, incluído. Na zona comprendida entre Cabo Estaca de Bares e o río Eo, incluíndo a ría do Barqueiro, retrásase o comezo da veda ata o dous de xullo e prolongarase ata o vinte e sete de novembro, segundo informa a Consellería do Mar.

Así o establece a resolución pola que se aproba o plan de xestión da centola e do boi para a campaña 2022-2023, publicada no Diario Oficial de Galicia e que neste caso establece vedas diferenciadas para as dúas especies. Así, no caso do boi, a veda prolongarase en todo o litoral de Galicia dende as 00.00 horas do sábado 3 de setembro ata as 00.00 horas do domingo 6 de novembro.

Estes períodos de veda significan que queda expresamente prohibida a captura destas especies para todas as embarcacións por medio de calquera arte en augas de Galicia. Defeito, as embarcacións dedicadas á captura de centola e boi con nasas deberán retiralas do seu calamento e levalas a porto.

A veda é unha das medidas que contribúen a aumentar a biomasa e a regular a pesqueira da centola e do boi co fin de axustar a xestión pesqueira ao ciclo de vida das especies e así protexer a súa reprodución e favorecer unha explotación máis sustentable de ambos recursos pesqueiros do noso litoral.

Unha veda que chega logo dunha boa campaña, semellante á de 2020/21, cun volume de capturas que se achegou aos 200.000 quilos poxados nas lonxas do litoral de Área de Compostela, comprendido entre Caión (A Laracha) e Rianxo. Un prezado produto que xerou unha facturación de 1.644.630 euros, sendo a lonxa de Ribeira a que maior volume de centolas mobilizou (110.000 quilos) e tamén a que máis ingresos xerou por esta especie (máis de 978.000 euros), segundo os datos de Pesca de Galicia.

Pola súa banda, a rula de Muros poxou máis de 28.500 quilos, que supuxeron uns ingresos para o sector de máis de 207.500 euros. Na Costa da Morte, a lonxa de Laxe foi a que máis centola mobilizou, superando os 24.500 quilos, polos que facturou preto de 180.000 euros, seguida da de Fisterra, con máis de 10.100 quilos e uns ingresos de 97.000 €.

En Camariñas poxaron máis de 7.000 quilos (preto de 40.000 €) e en Malpica de Bergantiños superaron os 4.700 quilos (32.700 €). Nos porto de Lira (Carnota) descargáronse algo máis de 3.000 kg, polos que se pagaron máis de 33.700 €, e no de Corcubión superaron tamén os tres mil quilos, que xeraron uns ingresos de algo máis de 22.000 euros.

En canto ao prezo medio, a mellor cotización acadouse en Fisterra cunha media de 9,82 euros/quilo, mentres que en Ribeira situouse en 8,54 €/kg, en Muros acadou os 7,82 €/kg e en Laxe cotizouse a 7,26 €/kg.

Pola súa banda, os exemplares de maior calidade e, polo tanto, os mellor pagados, chegaron a acadar os 47 euros o quilo en Fisterra e os 44,66 na localidade de Ribeira.

Unhas cotizacións que acadaron os seus valores máis altos nas datas previas ao Nadal, por ser a centola e o boi dous dos mariscos máis solicitados para esas celebracións.