Atendidos máis de cen nenos pola unidade de apoio familiar de Bergantiños

A Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar (UDIAF) de Bergantiños atendeu ao longo do 2022 a 107 nenos e nenas (no 2021 foran 113), que representan o 5,3 % da poboación de 0 a 6 anos (no ano 2021 a porcentaxe era do 3,6 %, un indicativo do descenso da poboación na comarca). A idade media de acceso ao servizo aumentou lixeiramente, ata os 3,05 anos (no 2021 a media foi de 3 anos, e no 2020, de 2,9 anos).

Das 107 familias atendidas, o 62 % son residentes no concello carballés, pero ao servizo, que vén de cumprir oito anos, acoden nenos e nenas dos sete municipios bergantiñáns. En total realizáronse 1.943 prestacións de apoio personalizado e 477 actuacións de coordinación con outros profesionais e recursos con motivo dos programas personalizados. En canto ao traballo comunitario, a UDIAF realizou accións de coordinación con 58 entidades sanitarias, sociais ou educativas da comarca.

Polo que se refire á tipoloxía dos problemas atendidos, os principais corresponden ao retraso evolutivo (35 %), ao ámbito afectivo-emocional (26%) e á linguaxe e a fala (20%), pero na UDIAF tamén se atenderon problemas de hábitos, de conduta, de atención, motrices, sensoriais, sindrómicos e cognitivos. A valoración das familias segue sendo moi boa, e no 2022 outorgaron á unidade de Carballo unha puntuación de 4,71 sobre un máximo de 5.

Outro dato a salientar é que a UDIAF comeza o ano cun equipo reforzado grazas á recente incorporación de dúas novas profesionais, que, xunto coas existentes anteriormente, conforman un grupo de traballo interdisciplinario de cinco especialistas, todas a tempo completo.

O presidente da Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT), Jaime Ponte, e a coordinadora do servizo, Yaiza Antelo, trasladaron a boa nova ao alcalde, Evencio Ferrero, e á concelleira de Igualdade, Benestar e Sanidade, Maica Ures, nunha xuntanza celebrada na casa do concello. O novo convenio entre AGAT e a Consellería de Política Social supón un incremento dos recursos que permitirá reducir ou mesmo rematar coa listaxe de agarda. No 2022 xa foi posible reducir a lista de 53 a 36 casos ao remate do ano.