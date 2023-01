Atractivas aldeas que llenan de ocio el Nadal de Lalín

Lalin quiere cumplir su objetivo de ser un referente turistico en estas fechas navideñas y no deja de atraer público con sus Aldeas do Nadal, un parque temático que hace las delicidas de pequeñas ymayores. La conceja de Comercio, Karen Fernández, hizo un pequeño balance en el ecuador de estas fiestas destacando “o éxitoque están a acadar as Aldeas de Nadal nestes días. É moi gratificante apreciar que a veciñanza lle gusta desfrutan observando as casiñas temáticas”, apuntó.

“Unhas construcións que, a pesar do mal tempo que estivo a facer estiveron repletas de xente, e é que sen ir máis lonxe, acudiu xente dende Ferrol, Vedra, Melide, Sarria, Caldas de Reis, León, Valladolid, Madrid, Pais Vasco, Sevilla entre outros moitos lugares, o que sen dúbida amosa que o traballo ben feito ten os seus resultados”, afirma Karen.

A mayores, la edil recuerda que “tamén contamos co tren turístico que percorre toda a vila visitando as diferentes aldeas, o que lles permite aos asistentes aprecialas e facer un tour polas mesmas, e tamén poden observar outros puntos de interese do noso prezado pobo”. Tamén se fan percorridos polas Aldeas nestes días nunha carruaxe de cabalos. En este sentido indicó que “As Aldeas de Nadal son o primeiro parque temático sostible e reutilizable, o cal foi confeccionado por artesáns da contorna galega e cuxas pezas foron mercadas no comercio local”.

Lamela sinala que “este parque temático é un lugar onde os cativos non soamente poden apreciar e observar o Nadal, senón que tamén o poden vivir xogando dentro das súas famosas casiñas. A maiores, cóntase cun punto solidario de venda para asociacións sen ánimo de lucrocomo son Aldeas Infantís, Aspadeza e asociacións mulleres rurais. Neste senso, tamén se colabora activamente coa hostalaría lalinense xa que se conta cun posto gastro que conta cunha exclusiva degustación do paladar do noso pobo como filloas recheas de cocido, ou

postres caseiros, e tamén o mítico chocolate con churros”.

Fernández recorda que “o vindeiro día 23 acudirá Papa Noel á súa Casiña de Nadal situada na Praza da Igrexa en horario de 17 a 19 h, na que recibirá encantado a todos os cativos e cativas que desexen falar con el”. “Estará tamén o vindeiro día 24 en horario de de 11:30 a 13:30 horas, para recibir as cartas oportunas e facer os desexos dos máis pequenos realidade.”