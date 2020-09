Avanza a bo ritmo a reforma do edificio das Colonias de Praia Xardín

BOIRO. Un dos obxectivos do Concello de Boiro é darlle unha segunda vida aos edificios públicos municipais que se atopaban en desuso, como é o caso das Colonias, situado en Praia Xardín. As actuacións no interior están practicamente rematadas, e agora os operarios están traballando no exterior do inmoble para facer as conexións de rede e teléfono no edificio e tamén para acondicionalo e integralo na contorna. O espazo vai contar con beirarrúa e zonas axardiñadas, así como coa continuidade do carril bici, que se vai ampliar; asemade, vaise dotar unha área con prazas de estacionamento. O concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, visitou a instalación para coñecer a evolución das obras. Cómpre recordar que o edificio das Colonias vaise converter na sede do citado departamento así como dos distintos clubs do municipio. m. T.