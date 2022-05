Avanzan as obras do Centro Integral de Saúde de Lalín

A Xunta de Galicia continúa avanzando no Centro Integral de Saúde de Lalín coa impermeabilización das cubertas, a formación de pendentes e a instalación de premarcos para a carpintería practicamente rematados.

Na actualidade, os traballos están a centrarse na impermeabilización de cubertas, tendo xa executada a formación de pendentes en tres delas e iniciada a da cuberta superior. Tamén se instalou a lámina de radón sobre os muros e o forxado do andar baixo e colocouse o illamento do chan de tres cubertas. Ademais, estase acometendo actualmente o enfoscado exterior hidrófugo da fachada.

No que se refire á albanelería, estase executando o pechamento exterior no andar baixo e colocáronse os premarcos para a carpintería exterior. Ademais, estase acometendo o recrecido do segundo andar da instalación e a disposición do terrazo.

As obras, nas que a día de hoxe están traballando 16 operarios, continuarán nas vindeiras semanas co comezo da instalación eléctrica e o inicio do saneamento da cuberta, así como o remate da súa impermeabilización.

Estas instalacións, cun investimento de 9 millóns de euros, constan dun centro de saúde e dun Punto de Atención Continuada (PAC) que permitirán pór á disposición dos usuarios un equipamento de primeiro nivel para prestar o servizo de atención primaria. O complexo distribúese en catro andares, en distinta cota: tres destinados ao centro de saúde e o outro ao PAC, que ocupa un dos tres brazos do edificio.

No seu interior, o inmoble albergará a área asistencial, con consultas de medicina, enfermería, farmacia, odontoloxía e salas técnicas, de mostras e polivalentes, así como área pediátrica e de especialidades médicas e unidades complementarias, como hospitalización a domicilio, atención á muller, saúde mental, rehabilitación e hemodiálise, entre outras. A intervención inclúe unha praza que favorecerá as dúas entradas públicas ao edificio.

O centro dará servizo a 35.000 veciños dos municipios de Lalín, Agolada, Rodeiro e Dozón, pero tamén ofrecerá certas asistencias aos veciños de Silleda e de Vila de Cruces. Trátase dunha actuación financiada no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.