Ayaso ilustra poesías infantís en Ribeira

Os alumnos de Educación Primaria do colexio O Grupo de Ribeira deixaron voar a imaxinación e plasmaron en papel cincuenta e dous poemas sobre paxaros. O resultado é un libro titulado Paxarada para o que o artista local Manuel Ayaso e a súa filla, Mónica Ayaso, realizaron os trinta e catro debuxos cos que ilustraron esta fermosa publicación, que inclúe tamén dezaseis haikus (poemas breves de dezasete sílabas, escritos en tres versos de cinco, sete e cinco sílabas, respectivamente) realizados por cativos de Educación Infantil.

A presentación do libro tivo lugar este luns nun acto que contou coa presenza do equipo directivo, con Nieves Lampón á cabeza, os coordinadores do proxecto (a mestra de Infantil Sara Reiriz e o secretario e a presidenta da ANPA, Unai González e María Xosé Blanco), ademais de Ayaso e a súa filla Mónica, que entregaron parte dos catrocentos exemplares editados ao redor dun cento de nenos e nenas de primeiro e segundo curso de Primaria.

Tamén se realizou unha edición dixital en PDF que será colgada na web do centro educativo cun link ás redes sociais da ANPA. A publicación está en parte subvencionada pola Deputación da Coruña.

Este proxecto xurdiu dende o colexio e contou coa colaboración da ANPA dende o primeiro momento, facendo posible unir literatura, paisaxe e coidado do medio natural coa arte, da man das novas xeracións e dun experimentado artista recoñecido a nivel internacional.

Ayaso foi tamén entrevistado en Radio Todiño (a emisora do colexio) polo profesor Manolo Sobral e polo voluntariado da biblioteca escolar, e visitou as aulas de Infantil a comezos deste mes para coñecer de primeira man os traballos que estaban a facer os alumnos.

Este proxecto piloto nace coa intención de continuar en vindeiros cursos con outros artistas. O libro mestura a ilusión e a maxia literaria dos cativos co talento e a creatividade dun artista con maiúsculas como é Manuel Ayaso, nesta ocasión, acompañado da frescura dos debuxos da súa filla Mónica. Ambos, ademais, doaron os orixinais ó colexio.

En canto ás poesías, Natalia, por exemplo, escribiu na titulada Os paxaros marchan: Os paxaros marchan/ buscando a calor/ as follas caen/ e cambian de cor./ O día é máis curto/ quenta pouco o sol/ as mazás e as uvas/ que ricas son!

E, se Candela converteu ó colibrí no protagonista do seu poema, Manuel adicoullo ó merlo, Tati e Sabela, á gaivota, Mauro ó periquiño, Emma á andoriña e Miguel ó moucho, mentres que Uxía creou uns versos sobre a píllara das dunas.

A iniciativa desta publicación xurdiu a principos de ano co Día da Paz e da Candeloria, cando a comunidade educativa do colexio O Grupo buscaba achegar ao alumnado ao mundo das aves para que os nenos e nenas poidesen adquirir un maior coñecemento do entorno natural e mesmo acoller aos paxaros no patio.

A EXPRESIÓN DO TALENTO. A directora do centro, Nieves Lampón González, sinala que “a arte sempre foi, é e será a disciplina que permite aos seres humanos, sexa cal sexa a súa orixe e condición, expresar os talentos que posúen, as emocións que perciben e senten, o seu xeito de entender a vida e o mundo, a interpretación da natureza...”. Ademais, quixo agradecer a colaboración de Ayaso e da súa filla Mónica “por aportar a súa arte a este libro”, así como á ANPA “por facer posible a publicación desta escolma de poemas e ilustracións e por facer este importante esforzo para que toda a comunidade educativa poida gozar deles, en familia e coa veciñanza”.

UN NENO DA POSTGUERRA. Manuel Ayaso naceu na parroquia ribeirense de Aguiño, en 1934, e marchou en plena postguerra a Estados Unidos, onde iniciou os estudos na Newark Schooll of Fine and Indsustrial Arts de Netwark, en New Jersey. Viviu case toda a súa vida en América, pero como a súa obra demostra, non se esquenceu en ningún momento da súa terra natal.

Como esencia, nas súas creacións atópase a influencia de Goya, Picasso, O Bosco e os debuxos de Leonardo Da Vinci. Pasou polo influxo do cubismo e pola pintura mexicana dos muralistas, sobre todo Orozco, pero foise encontrando co que el considera expresionismo simbólico. Se algo destaca para o espectador na obra de Manuel Ayaso é a particular temática que o fai inconfundible: baseado nos recordos da súa infancia en Aguiño, cunha forte presencia da temática relixiosa, das traxedias da Costa da Morte e das lendas e supersticións galegas, pero hai tamén influencias literarias de Rosalía de Castro, Valle-Inclán, Kafka ou García Márquez.

