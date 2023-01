Ayudan a empresas de Bergantiños y Ordes ante el cierre de Meirama

Nunca deberon construír unha central térmica na comarca de Ordes. Isto é así porque, aínda que cubrise as necesidades de moitas familias da zona, as consecuencias non só tivemos que pagalas con décadas de contaminación, senón que o seu peche comprometeu o futuro de moitos traballadores e afectou ao tecido empresarial e hostaleiro creado ao seu redor. Estas axudas estatais apenas son un remendo para a desfeita, e dende logo pouco van facer a prol do medio ambiente, pero cando menos van beneficiar a proxectos industriais ca sustentabilidade como meta. Agora temos que aprender a non depender do petróleo e o carbón, de xeito que a demolición non só se limite á vella central de Meirama, senón que tamén sirva para remexer ás nosas conciencias.