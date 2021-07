Bala, o grupo referente no punk español, actuará este ano no Festival Millarock

O concerto amesá regresará ao Milladoiro a finais deste mes da man de catro dos grupos máis recoñecidos do xénero. Desequilibrio mental, Terbutalina e Bala serán os encargados de que a música volva a soar na Travesía do Porto. Tras un ano onde o mundo se viu paralizado pola pandemia, a cultura amiense recobra así, pouco a pouco, a normalidade a través da celebración deste tipo de eventos.

O concerto foi anunciado na mañá de onte por Natividade González, concelleira de cultura e tecnoloxías da comunicación xunto con Francisco Gómez Seijo, de COPRA, Contratacións e Producións Artísticas, Torres, baixista de Terbutalina e Barbas, guitarrista do grupo santiagués Desequilibrio Mental. Natividade aproveitou a ocasión para louvar o cartaz deste ano, xa que reúne xente da comarca con música galega e coa presenza de mulleres. Tralo ano de parón, os grupos encargados de coller o temón son Desequilibrio Mental, Terbutalina e Bala. O primeiro deles formouse no ano 2002 e busca acercar o rock e o metal ao público mediante a lingua galega. Pola contra Terbutalina sumérxese no garage-punk dende o ano 2010 e segundo as súas propias verbas “este quinteto vaiche facer bailar como se che duchases tódolos días en auga ardente”. Por último, o grupo galego e composto por mulleres Bala, presentará o seu novo álbum. Este colectivo formado por Ánxela Baltar e Violeta Mosquera converteuse en toda unha sensación no mundo do punk rock. As dúas artistas lanzan o seu terceiro álbum de estudo, baixo o nome de Maleza. Con nove cancións, entre as que se atopa Agitar, un dos seus singles máis famosos e no que as artistas volven ser fieis ao seu son máis característico. Este é o grupo máis recoñecido, xa que se están a gañar a pulso un oco no xénero español. Ademais, coa súa aparición en programas de tirada nacional e de alta audiencia como La Resistencia, a popularidade de Bala e o consumo da súa música creceu dun xeito moi notable, ata tal punto que comezou a soar nas radios máis importantes do país. O conxunto galego converteuse nun habitual das listas dos 40 principales e Europa FM.

protocolo covid. Debido a excepcionalide da situación na que nos atopamos, o festival terá unhas estritas medidas de seguridade coas que se pretende que a cita se poida celebrar dentro da maior normalidade posible. Unha das medidas máis destacables é que tódolos asistentes deben estar sentados e mantendo unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros. Dende a organización, Francisco Gómez, incidiu na importancia de transmitirlle seguridade aos asistentes pois o evento vai cumprir con todas as medidas sanitarias. Aínda así, dixo “non imos quedar na casa, hai que vir ao Milladoiro a desfrutar do rock porque aquí en Ames soa mellor”

entradas. Conforme a situación imposta polas medidas sanitarias o aforo estará limitado e será sometido a un férreo control. É por iso que toda aquela persoa que queira acudir debe adquirir a súa entrada no apartado de billeteira dentro da páxina web do Concello de Ames. Esta será esixida na porta do recinto polos controladores e persoal da organización alí presente, xa que a área de aparcamento que se sitúa entre as piscinas, o pavillón e a casa da cultura estará valada e vixiada para que se poida garantir a seguridade total dos asistentes e participantes no marco da décima edición do festival amesá.