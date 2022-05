Baño de color y creatividad en el aula sostenible sita en O Freixo

El local que alberga el centro de transformación de residuos marinos, ubicado en una antigua escuela unitaria de O Freixo (Outes), está siendo objeto de una intervención artística de la mano de Ali Vava y usuarios de las entidades sociales implicadas en el proyecto.

Financiado por el GALP Costa Sostible, está liderado por la Asociación de Mulleres do Sector Pesqueiro SEO Fisterra-Ría de Muros-Noia y cuenta con el apoyo de varios colectivos de la comarca, como Adisbismur, A Creba y Misela, así como del Ayuntamiento de Outes.

El inmueble acoge actividades de divulgación sobre la importancia de mantener el medio marino limpio, así como unas pequeñas máquinas para transformar el plástico y darle una segunda vida, para tratar de mantener el máximo tiempo posible dentro del ciclo económico los materiales, reduciendo la huella ambiental y los residuos.

“Tratábase de facer un proxecto no que as entidades sociais aportaran algo á sociedade, neste caso ao mundo do mar”, explicaron desde la dirección de la asociación A Creba. Actualmente están inmersos en diferentes actividades: “hai saídas ás praias para recoller plásticos, houbo unha actividade de formación impartida polo Laboratorio de Plásticos da UDC e, hai uns días, comezou un taller de confección de nasas coas redeiras”, dicen.