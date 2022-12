Barbanza entra en modo Nadal con campamentos, festivais e mercados

Repican xa as campás do Nadal, que se respira nas rúas do Barbanza grazas ós alumeados é ás actividades organizadas polos concellos.

Na Pobra, o Cantón da Leña é xa o centro neurálxico dun mercado de Nadal integrado por nove postos do comercio de proximidade dedicados á artesanía, á gastronomía, á moda, á bixutería e ós accesorios. Está aberto de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas, principalmente, durante as fins de semana, ata o día cinco de xaneiro.

En Ribeira, coincidindo coas vacacións escolares, o Concello organiza os campamentos de conciliación Nadal Concilia para ofrecer ás familias do municipio unha alternativa cultural e de lecer para os seus fillos e fillas.

Ofértanse 75 prazas para nenas e nenos dende cuarto de Educación Infantil ata cuarto de Primaria. As actividades desenvolveranse dende o día 23 de decembro (o día seguinte ao remate das clases) ata o día 5 de xaneiro nas instalacións do CEIP O Grupo, de 09.00 a 14.00 horas, aínda que se abre a posibilidade de que as familias poidan deixar aos participantes xa dende as oito e media e recollelos ás dúas e media.

Os participantes gozarán de diversas actividades, no interior do recinto e tamén polas rúas de Ribeira. O prezo da matrícula é de 40 €. Haberá un desconto do 20 %, quedando polo tanto o prezo en 32 €, para familias vulnerables: numerosas, acolledoras ou monoparentais, con dous ou máis inscritos nesta actividade, con desempregados de longa duración ou nas que o participante acredite unha discapacidade de ao menos o 33 %. O prazo de preinscrición será do 5 ó 14. Tamén o Concello de Boiro desenvolve este Nadal un campamento de conciliación. As inscricións pódense facer ata o nove de decembro na páxina web municipal.

Vaise desenvolver os días 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro, de 08.00 a 14.00 ou de 09.00 a 14.00 horas, na casa da cultura. O prezo é de 50 euros por cada neno, habendo descontos para familias con dous ou máis nenos que participen no campamento e para persoas en exclusión social. A proposta está destinada a rapaces e rapazas de entre tres e doce anos e empadroados en Boiro. O obxectivo deste obradoiro é ofrecer unha proposta de conciliación á vez que se propón unha alternativa lúdica e educativa durante o período das vacacións de Nadal con actividades, saídas culturais, teatro, xogos... O prazo de inscrición está aberto ata o día 9 de decembro.

En Rianxo, o vindeiro sábado día 10, ás 19.30 horas, celebrarase no auditorio municipal o XVI Festival de Corais Arousa-Norte, organizado polo Centro Cultural Simón Varela de Asados. Participarán a Coral Polifónica Abraira de Asados, a Coral Polifónica Hermano Gómez de Santiago de Compostela e a Coral Polifónica San Salvador de Camanzo de Vila de Cruces.

E o sábado 17 de decembro, a partir das oito da tarde, terá lugar tamén no auditorio rianxeiro o tradicional Festival de Nadal que organiza a Asociación Fogo Fatuo.