Barbanza levanta o telón con seis pezas teatrais en tres escenarios

Barbanza levanta o telón. En Ribeira, a asociación cultural Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño vén de presentar a duodécima edición da súa Mostra de Teatro, que terá lugar os vindeiros sábados 6, 13, 20 e 27 de novembro, sempre ás 20.30 horas, no conservatorio da parroquia, con entrada gratuíta ata encher aforo.

A partir das oito da tarde abriranse as portas e o público deberá anotar o nome e apelidos, lugar de procedencia e teléfono de contacto na entrada, xa que é obritatorio conservar durante un mes o rexistro de asistentes a espectáculos en lugares pechados.

A mostra ten carácter solidario, como todas as celebradas ao longo destes doce anos pola asociación, e neste caso recadaranse donativos a favor dos damnificados pola erupción do volcán en La Palma, que serán ingresados na conta bancaria disposta polo cabildo da illa para este fin.

“Foi imposible nesta ocasión manter o carácter de ciclo teatral afeccionado, xa que nos puxemos en contacto con máis de quince grupos de toda Galicia e, ou ben por non ter podido ensaiar, por non estar de xira ou por ter xa actuado en anteriores ocasións no noso pobo co espectáculo que están agora levando a cabo, non demos conseguido máis que dúas: A Pombiña de Narón, coa obra Socorro (Confinado), para o día 20, e Teatro Bradomín, con Un convento moi contento, da asociación Amas de Casa da Pobra, para o día 27”, sinalan dende a entidade.

O colectivo optou por completar a programación co fin de que todos os sábados do mes houbese un espectáculo, con dúas propostas profesionais. O día 6 representarase A compañeira de piso, de Jen Silverman, con Patricia Vázquez e Rebeca Montero, de Contraproduccións, e o día 13, a obra Costureiras, de Tarabela Creativa, con Felipe Díaz Caxoto e Ángeles Goás.

Pola súa banda, o grupo de teatro Airiños porá en escena o venres 19 ás 21.00 horas no auditorio de Rianxo a peza Unha primavera para Aldara, recomendada para maiores de 12 anos. A entrada ten un custe de 3 € e a reserva debe facerse a través do email entradas.arinhos@gmail.com.

E na Pobra, Culturactiva Producións representará este domingo día sete sobre as táboas do Teatro Elma a función Conexión Pingüín, a partir das sete da tarde. A obra é unha reflexión cómica, en dous tempos, a dúas voces, sobre a incomunicación na era da comunicación. Trátase dunha actividade de balde e as persoas interesadas en asistir deben formalizar a súa reserva na casa da cultura e xuventude Raquel Fernández Soler ou a través do teléfono de contacto 981 831 545.