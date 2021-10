Bardullas reivindica a liberdade a través de recollidos escultóricos

O perruqueiro Carlos Bardullas, premio Galardón Nacional al Mejor Estilista, natural da Ponte do Porto, volveu a sorprender ao público da Mostra do Encaixe de Camariñas cunha colección de recollidos escultóricos. Facendo honor ao título da colección: Sentimentos e emocións, Bardullas conseguiu emocionar aos asistentes, que o despediron con aplausos tras quedar marabillados coas súas propostas.

A nova colección está formada polas esculturas Fortaleza, Euforia, Pasión e Armonía, “catro emocións clave para liberarse de ataduras e poder ser un mesmo, pero abranzado a tolerancia e o ben común, porque diso depende a felicidade e a satisfacción plena, poder atender as necesidades alleas sen perder un ápice de autenticidade”, afirma o estilista.

Á pasarela camariñana tamén trouxo creacións de anteriores coleccións, como Son do Mar, que serviron para contextualizar o territorio da Costa da Morte coas pezas Alga, Concha e Brisa do Mar. Despois, en homenaxe ao colectivo LGTBI, o estilista internacional ofreceu unha performance para reivindicar a tolerancia, o respecto, a empatía, a xustiza, a diversidade e a liberdade de pensamento e de sentir.

A maxia, as emocións e os sentimentos uníronse despois nun espectáculo visual e de cor na presentación da nova colección de Bardullas.

O estilista asegura que, logo de dúas coleccións centradas en destacar a beleza do noso patrimonio natural e cultural, “apetecíame focalizar esta no universo das emocións e dos sentimentos, porque son os que fan posible que saíamos adiante, os que nos fan medrar”. Di que “hai que ser un mesmo, seguir a senda do corazón”,

A súa creatividade encheu de maxia e emoción a xornada matutina do domingo, que foi pechada cun novo desfile da sección ArtEncaixe.

Xa pola tarde, a trinta edición da Mostra do Encaixe acolleu novos pases de modelos lucindo as prendas das novas coleccións con puntillas elaborados por Grandes e Noveis Deseñadores.

A feira camariñana afronta agora as dúas últimas xornadas. Este luns, día 11, haberá novos pases de moda, que se complementarán con tres actos destacados. O primeiro terá lugar con motivo dun novo encontro de encaixeiras (11.15 horas) no que se fará un recoñecemento ás palilleiras de Camariñas que participaron nas trinta edicións da Mostra.

Despois, ás 11.30 horas, terá lugar a presentación da plataforma de venda online MerCamariñas, coa que o Concello quere apoiar a implantación do comercio electrónico nos establecementos e empresas do municipio.

O deporte tamén tera o seu oco, xa que ás 12.15 horas presentarase a equipación do equipo Mostra do Encaixe Balonmán Camariñas. A xornada pecharase cun debate sobre a moda ás 20.00 horas.