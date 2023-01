Bealo, Macenda e Cespón teñen risco medio e alto de gas radón

O Concello de Boiro, a través da concellería de Medio Ambiente, comezou o ano pasado un programa para a medición do gas radón no termo municipal. Dito departamento dispón de catro medidores: dous deles son empregados polo alumnado do IESP A Cachada e outros dous cédense á veciñanza para instalar nos seus domicilios coa finalidade de medir os niveis en diferentes puntos do concello.

Logo de case un ano realizáronse un total de vinte e sete medicións e os resultados arroxan unha clara diferenza dos niveis deste gas nas distintas zonas. As medicións realizadas nas zonas de Boiro, Abanqueiro, Escarabote e O Castro mostran uns resultados medios de risco baixo e, pola contra, as medicións realizadas en Bealo, Macenda e Cespón arroxan un risco medio e alto de gas radón.

As medicións dependen de moitos factores, como poden ser a localización dos fogares ou os propios materiais construtivos, polo que dous fogares da mesma zona poden arroxar valores diferentes.

“O importante é obter os primeiros datos con estes medidores, así como a primeira información de como proceder e a onde dirixirse para ter medidas máis exactas no caso de alto risco”, afirmou o concelleiro de Medio Ambiente, Raúl Treus.

Os datos obtidos ata o momento non permiten aínda obter uns resultados precisos dos niveis en cada zona, pero séguense a recompilar datos, que se irán sumando aos resultados obtidos polo IESP A Cachada para elaborar un mapa do radón municipal con maior detalle.

A veciñanza interesada pode solicitar o medidor no departamento de Medio Ambiente ou máis información sobre os estudos que se levan a cabo por distintas entidades para facer unhas medicións máis pormenorizadas.

O radón é un gas radiactivo que se produce polo desintegración natural de uranio e que, a súa concentración, pode ser prexudicial para a saúde. A iniciativa xurdiu do alumnado do Club de Ciencias do IES A Cachada que, desde o curso 2019/2020, realiza medicións de radón en domicilios co obxectivo de que a veciñanza poida tomar medidas de prevención ante un gas canceríxeno.