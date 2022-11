Bestas e feira co San Martiño teense

Volve ata a carballeira de Francos, en Teo, unha das feiras equinas máis antigas de Galicia, a do San Martiño, documentada xa dende o ano 1557. E sen rexistrar a afluencia de animais que tivo noutras épocas, continúa a chamar a veciños e visitantes por miles para admirar e mercar equinos, gozar das polbeiras –este ano hai nove carpas– e dos espectáculos nun foro que encherá esta localidade da parroquia de Calo.

Porque hai que lembrar que, aínda que a feira cabalar só se celebra o 11 de novembro, nos días previos xa foron instaladas as carpas do polbo e moita xente da contorna achégase a tomalo, sobre todo na noite da véspera, xornada na que se celebrarán os tradicionais cantos de taberna. Dende o Concello de Teo resaltan que este foro continúa a destacar a compravenda de animais, pero tamén inclúe un mercado tradicional e, este ano, unha mostra de razas equinas e de gornicións. Contarase de novo coa barraca de Barriga Verede con funcións ao longo do día e música e espectáculos en directo como o de Ce Pantasma ás 18.30 horas animando este tradicional evento.

A orixe do San Martiño de Francos está vencellada co seu espazo de celebración, o que ocupa a actual carballeira. Nunha investigación encargada polo Concello de Teo, redescubriuse que, en realidade, no lugar de Francos se celebraban cada ano tres feiras: tiñan lugar os días de Pascua de Ramos, Pascua do Espírito Santo (o luns de Pentecostés) e o día de San Martiño (11 de novembro).

E todas comezaron a organizarse nos anos centrais do século XVI, cada unha delas duraba dous días e mentras que as feiras de primavera se orientaban sobre todo ao trato do gando vacún, a do San Martiño sempre preferiu o cabalar. Segundo os expertos da empresa de historia, había trato de gando maior e menor pero tamén de panos, mercería (tecidos de liño e fiados para adornar prendas), ferro (ou sexa apeiros e ferramentas), subliñando que en primavera movíase o vacún e no outono, as bestas maiás.

BO COMEZO. Aseguran que a cousa non debeu ir mal nas primeiras décadas, como veñen a deducir das queixas que formulou a vila de Padrón pola diminución dos seus ingresos por alcabala (unha sorte de tributo), así que estes mercados consolidáronse para pasar a ser un referente ata fóra de Galicia.

De feito, en 1601, a feira do San Martiño producía tantos ingresos (pola alcabala e os outros ramos) como as outras dúas feiras xuntas e viña a ser entre ¼ e ½ do total que o concello debía por encabezamento cada ano. As tres desenvolvéronse con bastante éxito ata o s. XIX cando as feiras de primavera esmoreceron ata desaparecer. Hoxe so queda o San Martiño que foi quen de adaptarse aos novos tempos sen perder a súa esencia gandeira e labrega, e continúa a búsqueda do título de Festa de Interese Turístico Galego.

Ademais, neste 2022 a festa non remata coa feira, que nesta edición inclúe unha mostra fotográfica, Ollares, que recolle na carpa municipal a interpretación dos profesionais Noel Feáns, Óscar Corral e Charo Lopes. Xa o sábado 12 haberá unha refeira co concerto de Boyanka Kostova, na mesma carballeira, ás 21.00 horas e de balde. Boyanka Kostovo é unha banda galega formada por Cibrán García e Chicho no ano 2016 que presentan unha proposta musical que conecta co trap e coa música urbana. E xa o domingo 13 péchase o amplo programa do San Martiño cun magosto reivindicativo ás 17.30 horas a cargo de Carlos Santiago co gallo do vinte aniversario da desfeita do Prestige e Nunca Máis.