Boiro acollerá o primeiro foro sobre xestión cultural o día 27

O Concello de Boiro vai ser o anfitrión, o vindeiro martes 27, do I Encontro de Profesionais da Xestión Cultural de Galicia, que terá lugar no Pazo de Goiáns. Está organizado pola Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC) e inclúe mesas redondas, obradoiros e unha visita teatralizada ao pazo.

Técnicos e xestores farán balance destes 14 anos de asociacionismo profesional. Nese balance de traballo feito pola AGPXC teñen un lugar destacado ferramentas lanzadas para o sector nos últimos tempos, como o Manual de boas prácticas na xestión cultural para espectáculos ao vivo e o Manual de artes visuais.

Patricia Hermida, avogada, presidenta da Asociación Galega de Empresas Musicais e coautora do traballo, abordará o ámbito dos espectáculos ao vivo, mentres que 7h Cooperativa Cultural estará a cargo dos exemplos prácticos no desenvolvemento profesional nas artes visuais.

“Este primeiro encontro tamén quere darlle relevancia ás liñas de traballo que estamos a desenvolver vinculadas ás boas prácticas, á sustentabilidade, á consecución dos obxectivos contemplados na Axenda 2030 e, tamén, ás iniciativas con programadoras e programadores co obxectivo de explorar novos modelos de exhibición de espectáculos”, sinalou na súa intervención o presidente da AGPXC, Carlos Lorenzo.

O foro servirá para analizar como afrontar a xestión cultural despois da pandemia e ante a situación de crise económica que estamos a sufrir.

Así, Emi Candal, da empresa Udime, e Xaquín López Xocas, xerente do Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela), debullarán para as persoas asistentes a situación do sector cultural a día de hoxe, sen esquecer de achegar propostas, posibles solucións e exemplos inspiradores.

As inscricións son gratuítas e a capacidade é limitada. Están abertas, e toda a información dispoñible está na web de xestoresculturais.gal.

Na presentación participaron tamén a concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral, e Adriana Castro.