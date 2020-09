Boiro renova camiños do núcleo de Bealo mellorando a comunicación

Boiro. O Concello de Boiro acometeu obras de mellora en camiños de titularidade municipal de acceso a parcelas agrícolas; uns traballos levados a cabo en diferentes viais da parroquia de Bealo. O proxecto, que consta dun orzamento total de 41.095 euros, realizouse gracias a unha das liñas de axudas da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

A primeira das intervencións executouse nunha pista que vai de Hermide a Candosa, na que se empregou zahorra compactada. Ademais, tamén se actuou no camiño que une Bealo e Igrexa, así como no que hai entre A Galega e Insuachán, de 1100 metros lineais. Nestas dúas obras utilizouse pavimento asfáltico co fin de garantir a súa durabilidade.

Segundo sinalaron dende o Concello de Boiro, o obxectivo destas actuacións era a “mellora da cohesión social e territorial, a vertebración do territorio e as condicións de vida e traballo no medio rural”. Asemade, apuntan que se desenvolveron en viais que presentaban numerosas deficiencias e que non dispoñían dunha boa accesibilidade para o tránsito de vehículos entre estes pequenos núcleos”, dificultando “a accesibilidade e a interrelación”. m. c.