Bugallido presume dunha escola pública que celebrou o centenario

Case medio cento de persoas asistiron á inauguración da Exposición do Centenario da Escola Pública de Bugallido, no Concello de Ames, que conmemora a utilización do local da Sociedade Agraria de Bugallido como centro lectivo para esta parroquia da comarca maiá.

O acto de inauguración contou, entre outros, coa participación de Ramón Lorenzo, catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, que comezou a súa etapa escolar en Bugallido. A exposición situada nese local da Sociedade Agraria pódese visitar ata este venres, día 23 de decembro, entre as 18.00 e as 20.00 horas. E foi o pasado mes de outubro cando se cumprían os cen anos do inicio da actividade da Escola Pública de Bugallido nese local, en concreto no edificio da entidade agraria amesá. Precisamente, esta última uníase á Asociación Cultural A Mahía e a Asociación de Veciños de San Pedro de Bugallido para sumar forzas diante da conmemoración cunha gran exposición gráfica.

O acto arrincaba con Anxo Doval, vicepresidente da AA VV de San Pedro de Bugallido, explicando a xénese e a repercusión da escola nos seus primeiros anos de vida, así como, a súa relación coa emigración. A continuación foi a quenda dos antigos alumnos coa narración das vivencias e dos recordos do seu paso por este centro educativo local.

Tamén tomou a palabra Ramón Lorenzo, catedrático da USC, quen pasou parte dos seus primeiros anos como estudante nestas instalacións para, de seguido, dar paso a Tino Seonae, outro alumno da escola dende 1969. Tras el os asistentes puideron escoitar a María Dapena, escolar alí no 1986. E, finalmente, foron varios asistentes os que participaron na charla-coloquio achegando recordos e as experiencias vividas neste centro lectivo de Bugallido.

DOCUMENTOS. A Exposición do Centenario está composta polos documentos que recollen a xénese e a repercusión da Escola Pública de Bugallido e por unha selección de fotografías de antigos alumnos, pero tamén ca recreación dunha aula de principios do século XX e a mostra Luces de Alén do Mar, que recolle a axuda da emigración para o ensino en Galicia.

Os interesados en participar neste anaco da historia educativa do Val da Maía deben de darse presa, xa que a mostra estará aberta ata este venres, 23 de decembro, e unicamente no citado horario de tarde.