Caión copou o podio do primeiro certame de fotos da Laracha

A primeira edición do concurso de fotografía A Laracha no obxectivo xa ten gañadores. Dáse a circunstancia de que as catro imaxes galardoadas foron tomadas en Caión.

Na modalidade xeral foron admitidos dezanove participantes, que puideron presentar ao concurso tres imaxes cada un deles. O Concello nomeou un xurado formado por profesionais dos sectores audiovisual e turístico, composto por Fabiola Lorenzo (fotógrafa e xerente de Foto Manolo), María Castro (propietaria da casa de turismo rural Lugar de Trasande) e Nieves Pardiñas (técnico de turismo do Concello da Laracha).

O acordo unánime foi outorgar o primeiro premio (dotado con 500 euros) á foto titulada Lúa chea polo santuario dos Milagres, de Antonio Fernández, na que pode verse o satélite sobre o campanario da capela. O segundo (300 euros) foi para Estrelas de Caión, unha panorámica da vila feita por Iván Gómez Costa. O terceiro premio (150 euros) outorgouse a Agarimos á nosa costa, instantánea de Samuel López centrada na praia do Caracoleiro.

Na modalidade de redes sociais participaron quince instantáneas. O prazo de votación para os internautas estivo aberto desde o un ata o nove de decembro. En total rexistráronse máis de 3.200 Gústame, sendo a imaxe máis votada Excepción, de Laura Liset Valdés González, unha posta de sol sobre o mar da praia de Caión que obtivo 597 valoracións positivas e recibirá un premio de 200 euros.

O Concello convocou este certame co propósito de recoller imaxes do termo municipal e destacar nelas o patrimonio material e inmaterial, as paisaxes, a etnografía rural, as aldeas, as xentes, etc.

Animouse a participar tanto a profesionais da fotografía como a afeccionados.

Nas dúas modalidades nas que estivo dividido o mencionado concurso, os premios económicos ascenden a un total de 1.150 euros.