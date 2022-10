Caldas será sede do certame Vilas en Flor o 2 de decembro

Caldas de Reis acollerá a Gala do Certame Vilas en Flor o día 2 de decembro, na que se farán entrega dos galardóns en forma de Flores de Honra a cada un dos 38 concellos que participan nesta edición “e que contribúen a embelecer as nosas vilas e mellorar o seu atractivo para visitantes, turistas e para a propia veciñanza”, indicou o concelleiro de Medio Ambiente da vila, Manuel González.

Pedro Calaza, director da Escola Galega da Paisaxe, explicou que Vilas en Flor “é un certame anual organizado pola Fundación Juana de Vega xunto coa Asociación de Viveristas do Noroeste e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería, que recoñece a traxectoria e as accións levadas a cabo polos municipios galegos na mellora dos espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación cidadá no coidado da contorna”.

Este certame chega en Galicia á súa quinta edición e segue a estela dos celebrados dende hai anos en Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda e tamén Canadá.

Membros do xurado profesional visitaron este venres a vila de Caldas de Reis e reuníronse co alcalde, Juan Manuel Rey, e cos responsables técnicos das áreas de Medio Ambiente, Cultura e do Obradoiro de Emprego Os Camiños do Camiño III para coñecer os traballos realizados nos últimos tempos e os proxectos en materia de infraestrutura verde para a protección e a xestión do arborado histórico e monumental e do conxunto dos espazos verdes urbanos, naturais e fluviais.

O alcalde subliñou “a aposta do Concello pola protección e a mellora do Xardín Botánico, a Carballeira e os Choróns, coa aprobación dun proxecto de restauración integral de máis de 600.000 euros, e os novos proxectos de axardinamento da Tafona, de eliminación de plantas invasoras nos ríos Umia e Bermaña e de mellora paisaxística da contorna de fervenza de Segade, xunto co reforzo da ornamentación floral en moitas zonas da vila de Caldas e tamén no rural”.

Caldas promociónase como Vila Xardín e como Vila en Flor. Conta actualmente con tres Flores de Honra das cinco que son posibles.