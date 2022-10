Caldas vive o outono cunha elevada ocupación turística

O Concello de Caldas de Reis informa de que o municipio iniciou o outono “cunha ocupación turística moi elevada, e o inicio do mes de outubro presenta tamén unha afluencia constante de turistas que están percorrendo o Camiño Portugués e pernoctan en Caldas, ademais daqueles que veñen atraídos polas augas termais e por outros atractivos do municipio”.

A Oficina Municipal de Turismo de Caldas de Reis xa constatou no mes setembro un incremento do 22 % de consultas presenciais con respecto ao ano pasado. Este incremento coincide cos datos ofrecidos por Turismo Rías Baixas da Deputación de Pontevedra, que sinalou un crecemento da ocupación en aloxamentos nun 23 % na comarca de Caldas en setembro deste ano, respecto ao ano anterior, mentres que a nivel provincial a suba foi do 13,7 %.

Concretamente, a ocupación en setembro foi do 70,2 % en Caldas, mentres que a nivel provincial foi do 61,8 %. No caso do turismo rural, na comarca chegouse ao 98,7 % de ocupación no mes de agosto, e ao 81 % no mes de xullo.

A Oficina Municipal de Turismo continuará aberta ata o mes de decembro grazas á achega económica da Deputación de Pontevedra. Este verán participaron case 300 persoas nas visitas guiadas organizadas dende a propia Oficina de Turismo, e pódense solicitar para grupos ata o mes de decembro chamando ó número de teléfono 665 286 957 ou no correo electrónico turismo@caldasdereis.gal.

Caldas de Reis conta actualmente cun total de 1.529 prazas de aloxamento en 130 establecementos de diferentes categorías, inscritos no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas. Deste total, 555 prazas de aloxamento son en 10 hoteis, 242 en 8 albergues, 267 prazas en 26 pensións, 54 en 3 casas de turismo rural e 411 en 80 vivendas de uso turístico.

Booking incluíu o ano pasado á vila no Top-Ten de destinos máis acolledores de España, cun gran número de establecementos moi ben valorados polos usuarios desta plataforma. O alcalde, Juan Manuel Rey, subliñou “o éxito acadado en canto a afluencia de visitantes en 2022, que ademais ten a súa correspondencia a nivel local”.