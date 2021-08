Caminar, una terapia que Sindo convirtió en su modo de vida

Hay momentos en la vida en los que uno se ve obligado a emprender nuevos caminos. Eso fue lo que le sucedió a Sindo Gandarela (Noia, 1970), hoy un experto senderista, cuya pasión es disfrutar de la naturaleza.

“Comecei no sendeirismo por unha lesión que sufrín cando practicaba atletismo, o que me levou a non poder correr, pero si camiñar nunha época na que realizaba todo tipo de deporte, como natación ou fútbol”, explica el noiés, quien reconoce que “sempre que hai un problema físico lévache a outras actividades que requiren menos esforzo, pero o cal, no meu caso, agradezo porque o cambio foi un acerto”.

Esto sucedió hace más de una década y, desde entonces, no ha dejado de patear los montes gallegos. “Comecei a desfrutar tanto camiñando neses momentos que foi o que me empuxou a formar unha asociación sen ánimo de lucro, Galicia Senderismo”, relata Sindo Gandarela, quien con el paso del tiempo ha llegado a considerar esta práctica “unha necesidade para a sociedade polo impacto que ten social, natural e de benestar psíquico, tendo en conta o ritmo de vida que levamos actualmente”.

Y así, de la mano del colectivo que fundó en 2010, recorrió la comarca de Ortegal y Os Ancares, la Serra do Caurel, la Ribeira Sacra, Costa da Morte, Barbanza, la ría de Muros-Noia... “Un sinfín de zonas galegas espectaculares tanto na costa como na montaña de Galicia”, dice.

El protagonista de estas líneas resalta que le gusta repetir los itinerarios que hace en primavera, “co gran colorido que adquire a flora e as fervenzas aínda cargadas de auga” en otoño, para disfrutar “das paisaxes que nos brinda a natureza”.

En busca de tranquilidad y para desconectar, además de visitar pueblos de la geografía española y realizar deporte, Sindo se decanta desde hace tiempo por la autocaravana. “Hai tres anos descubrín a liberdade que me dá viaxar nestes vehículos coa empresa Van Van Go, fusionando isto coas rutas de sendeirismo, ademais de ser unha alternativa segura dada a situación sanitaria actual”, indica el deportista.

Un aliciente que ha sumado a sus expediciones, emprendiendo camino sobre ruedas para luego aproximarse a paisajes que se recorren. De hecho, hace tan solo unas semanas conoció palmo a palmo Somiedo y Taramundi, en Asturias. “Nunha ocasión anterior, debido ás restricións, percorrín todo o litoral coruñés, dende O Barqueiro ata Ribeira, durante unha semana”.

Actualmente, Gandarela está inmerso en la preparación de las andainas que organiza a través de Galicia Senderismo por todo el territorio gallego, algunas de las cuales se desarrollarán en su villa natal. Estas se enmarcan en el programa de visitas guiadas y rutas que elaboró la concejalía de Turismo del Concello de Noia para este verano.

Concretamente, fijaron una ruta que discurre por la fervenza de Argalo para el próximo domingo día 22 de agosto, “de dez quilómetros de percorrido e en cuxo trazado sobresaen as zonas sombrías, para combater a calor do verán”, señala.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través de la página web galiciasenderismo.com, en la oficina turística de la localidad noiesa, ubicada en el Edificio Casino en la rúa de Galicia, o bien llamando al número de teléfono 981 821 598. La actividad tiene un coste de 5 euros e incluye un guía titulado y los seguros pertinentes.

Un hobby cargado de bondades que le sirvió de terapia, devolviéndole la ilusión, y que se ha convertido en el modo de vida de este aventurero, que cuenta con multitud de seguidores allá por donde va.