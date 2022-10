Camiño do Solpor formará a vinte persoas de Cee, Dumbría, Corcubión e Fisterra

Na mañá deste luns, día 24 de outubro, botou a andar o obradoiro de emprego dual Camiño do Solpor V, que desenvolven conxuntamente os concellos de Cee, Corcubión, Dumbría e Fisterra.

O acto presentación tivo lugar no albergue de Dumbría, situado nas instalacións do Conco, e nel participaron a alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, e os seus homólogos de Corcubión, Manuel Insua, e de Dumbría, José Manuel Pequeño, así como o xefe de servizo de Formación e Colocación da Xefatura territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Javier Campa García, e os técnicos locais de emprego dos catro concellos, o persoal directivo e alumnos traballadores do obradoiro de emprego. O rexedor fisterrán, José Marcote, escusou a súa ausencia.

O proxecto desenvolverase durante os vindeiros doce meses. Participan un total de vinte alumnos traballadores, dez dos cales serán formados para obter a cualificación profesional (nivel 3) na especialidade de Xardinería e restauración da paisaxe. Os outros dez traballarán para acadar certificados de nivel 1 nas especialidades de Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais e Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción.

Durante todo o proxecto está prevista a realización de máis de sesenta actuacións no territorio dos catro concellos, ao igual que se fixo nas catro anteriores edicións deste proxecto formativo.

Para o desenvolvemento deste novo obradoiro de emprego dual, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade concedeulle ao Concello de Dumbría, que exerce como coordinador do proxecto, unha subvención de 503.987 euros co fin de financiar os custos desta formación profesional.

Na Costa da Morte tamén se está a desenvolver o cuarto obradoiro dual Camiño ao Emprego 2022, promovido conxuntamente polos concellos de Vimianzo, Muxía e Camariñas, no que se están a formar vinte persoas co obxectivo de acadar os certificados de profesionalidade nas especialidades de Montaxe de mobles e elementos de carpintería e Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción.