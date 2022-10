Carballo e a Mancomunidade de Ferrol impulsan a Rede de Pobos do Surf

O Concello de Carballo e a Mancomunidade da Comarca de Ferrol, en Galicia, e os municipios de Getxo (Euskadi), Ribamontán al Mar (Cantabria) e Castrillón (Asturias), construirán unha Rede de Pobos do Surf cunha axuda económica próxima ao medio millón de euros do programa Experiencias Turismo España, que lles foi concedida polo Ministerio de Industria, Comercio e Consumo, co apoio dos fondos Next Generation.

Así o anunciaron os representantes das entidades participantes, entre eles o alcalde carballés, Evencio Ferrero, nun acto celebrado no Océano Surf Museo de Valdoviño, o único dedicado en España a este deporte.

A Rede de Pobos do Surf pretende ser unha nova experiencia a nivel estatal e unha ferramenta de traballo colaborativo na xestión sostible do turismo de surf dun modo integral, que contribúa á conservación do medio natural, fomentando a protección das ondas e da costa e a súa regulación. Ademais avogan pola promoción do patrimonio cultural, con especial énfase na gastronomía e a historia de cada municipio que integra a rede e da totalidade da mancomunidade.

Así, o proxecto contempla a creación de novos produtos turísticos ligados a actividades sostibles tematizadas (surf e patrimonio cultural, surf e lecer en familia, e surf e gastronomía), tendentes a avanzar na desestacionalización do turismo nos respectivos territorios.

Esta é, precisamente, unha das actuacións concretas da rede, xunto a outras como a creación dunha imaxe de marca propia; a posta en marcha dunha web corporativa de Pobos do Surf e perfís nas diferentes redes sociais; campañas de divulgación e sensibilización a través das redes e de promoción en medios de comunicación; deseño e execución de formación online para a mellora da competitividade do sector turístico vinculado ao surf respecto á enerxía e dixitalización, e deseño e execución de xornadas de asesoramento para a posta en marcha de novos negocios ou liñas de servizos. Así mesmo, escolas de surf, surf camps, surf shops, shapers (fabricantes artesáns de táboas de surf), empresas provedoras de material, de aloxamento e restauración, sociedades de organización de eventos deportivos, así como outros operadores turísticos relacionados, beneficiaranse especialmente do proxecto a través da participación directa nas accións propostas e indirectamente do desenvolvemento do turismo de surf.

EMPRESAS. Nesta liña, estímase a existencia dunhas 120 empresas específicas que están ligadas ao surf no conxunto das entidades locais que promoven a iniciativa. Ademais, tampouco se descarta ampliar o número de socios, e, polo tanto, o territorio da rede en base aos resultados desta primeira experiencia que impulsan localidades que hoxe en día son auténticos referentes como destinos surf en España.