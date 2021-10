Carballo eríxese en capital da mobilidade saudable e sostible

Baixo o lema Andando enténdese a xente este xoves comezou en Carballo o 8º Congreso Cidadades que Camiñan, que xuntará ata o sábado a máis de cen persoas chegadas dende unha trintena de municipios de toda España e México. A frase que preside o congreso contén en si mesma dúas dimensións. A primeira, a propia mobilidade, xa que a base peonil é a aposta primordial e a partida de nacemento da rede: o camiñar como símbolo da nova cultura urbana cara a unha mobilidade distinta, alternativa, sa e sostible.

Por outra banda, consideran que as solucións urbanas deben transcender máis aló da mobilidade para penetrar en territorios máis profundos. Conciben a cidade como espazo de relación entre a xente, non só para trasladarse, tal como suxire o concepto de mobilidade. “Nas cidades non só imos dun lugar a outro. Tamén xogamos, charlamos, detémonos, observamos, existimos e gozamos. En definitiva, entendémonos”, afirman.

Acompañando ao lema, un dos murais do noso Rexenera Fest, un evento artístico que cada ano propón seguir derrubando muros, protagoniza o cartel do congreso. Trátase dunha obra de Andreas Van Chrzarowski, de nome artístico Case Maclaim, un prestixioso artista alemán residente en Frankfurt, considerado como un dos principais muralistas contemporáneos, que no ano 2016 deixou como legado do seu paso por Carballo a pintura dunha man atando unha zapatilla deportiva para camiñar, unha iconografía que dende o Concello carballés consideran ideal para enmarcar un congreso dedicado ao máis natural dos modos que as persoas utilizan para desprazarse dun lugar a outro.

O congreso comezou cun paseo guiado por actuacións acometidas en Carballo coa fin de fomentar a mobilidade a pé, e o venres desenvólvese a xornada central con catro relatorios especiais, a experiencia directa de dez cidades e a presenza do director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.

Ademais, o encontro servirá para facer entrega dos Premios Cidades que Camiñan 2021, que recaeron en París, Logroño e Soria. A capital francesa, que preside Anne Hidalgo, recibiu a distinción honorífica pola enorme visibilidade internacional que consegue no camiño de transformar o espazo público das grandes cidades. Dende a alcaldía de París amosaron xa o “seu orgullo e gratitude polo recoñecemento”. Os premios a Logroño e Soria entregaranse este venres no Pazo da Cultura. O xurado deste ano estivo composto polo arquitecto Pedro Torrijos, a enxeñeira Paula Teles e o xeógrafo Màrius Navazo, que serán tamén tres dos relatores da xornada pública do congreso.

Logroño foi distinguida na categoría de municipios con máis de 100.000 habitantes, entre outros motivos, polo gran número de actuacións executadas que melloran a camiñabilidade na cidade, desde a peonalización de rúas, ao acougado do tráfico, as melloras de pasos peonís ou o ensanche de beirarrúas en puntos cruciais como as pontes.

Pola súa banda, Soria, recibirá o premio na categoría de municipios de 20.000 a 100.000 habitantes, o cal recibiu Carballo no ano 2018. O xurado valorou, entre outros aspectos, a globalidade da proposta, que non só se centra na peonalización de áreas centrais, senón que tamén ten previsto incidir sobre a reconversión das súas tres travesías gañando espazo para as beirarrúas, o verde urbano e as bicicletas.

Á convocatoria deste ano presentáronse 10 candidaturas, aínda que unha delas retirouse antes do fallo. O premio a municipios de menos de 20.000 habitantes quedou deserto ao non presentarse ningunha candidatura. Estes premios recoñecen os avances na transformación urbana cara a modos de convivencia máis sostibles, especialmente os relacionados co espazo público e a mobilidade das persoas.

A asamblea da Rede de Cidades que Camiñan elixe tamén en Carballo a sede do noveno encontro, que será unha cidade de maior tamaño e dunha comunidade non limítrofe con Galicia, para alternar espazos urbanos de distintas dimensións.