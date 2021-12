Carballo reforza a axuda no fogar tras duplicar o número de usuarios

A Corporación de Carballo deu o visto bo ao contrato do servizo de axuda no fogar (SAF) para os vindeiros catro anos, que permitirá cubrir fins de semana, festivos, permisos e as horas ordinarias nas que resulta insuficiente o equipo de persoal propio, integrado por 13 persoas. O orzamento supera os 8 millóns de euros.

O número de usuarios duplicouse nos últimos cinco anos, pasando dos 120 en 2016 a case 250 na actualidade, aínda que a cifra récord acadouse no 2020, cun total de 381 persoas atendidas. “Á marxe da covid, que contribuíu a ese incremento, a demanda vai a máis”, sinalan dende o goberno local. A atención á dependencia, engaden, “é unha prioridade para o Concello de Carballo", e por iso dende a área de Igualdade e Benestar préstase especial importancia ao servizo de axuda no fogar, que, como explica a concelleira Maica, “ten a particularidade de que calquera ausencia, aínda que sexa só dunha hora, ten que ser cuberta, o que require unha organización previa e, por suposto, supón un incremento no custo do servizo”.

O Concello de Carballo prestou o ano pasado un total de 75.298,65 horas de SAF, o 88 % para atender a 227 persoas dependentes. O resto repartiuse entre 88 usuarios/as de libre concorrencia e 66 do servizo extraordinario derivado das novas necesidades que supuxo a covid.

A concelleira de Igualdade e Benestar insiste unha vez máis en que tanto as persoas que precisen a atención coma calquera veciño ou veciña que teña coñecemento dun caso no que poida ser precisa, poden chamar ao 981 704 706 para que o persoal de Servizos Sociais poida realizar un seguimento de cada caso.

O novo contrato do SAF foi respaldado polos concelleiros do goberno local (BNG), mentres que os tres grupos da oposición abstivéronse.

Na sesión, o principal debate centrouse ao redor do orzamento municipal para o 2022, que acada os 27.860.737,25 euros. O voto a favor do BNG e a abstención do PSOE foron máis que suficientes para sacalo adiante, malia os posicionamentos en contra tanto de TeGa coma do PP. Este último grupo contou con só tres representantes no salón de sesións debido á ausencia de Paula Nogueira, que foi substituída no labor de portavoz por Rubén Lorenzo, quen afirmou que as contas son o reflexo “dun proxecto esgotado, continuista e conformista” e acusou ao goberno local de estar “falto de ideas”.

Pola súa banda, o cadro de persoal do Concello de Carballo para o vindeiro exercicio foi aprobado por unanimidade, mentres que na proposta de modificación da RPT (Relación de Postos de Traballo) votou en contra Terra Galega.

Este grupo foi tamén o único que se abstivo á hora de aprobar as expropiacións previstas para ceder a Augas de Galicia os terreos necesarios para acometer a realización dun by-pass no río Anllóns, na zona do Muíño do Quinto, tal como está previsto no plan de actuacións para evitar o risco de inundacións. O expediente afecta a un total de 3.156 metros cadrados de terreos.

Por último, a corporación rexeitou unha moción presentada polo PSOE sobre a creación dunha mesa de traballo para a inclusión de propostas no Proxecto Anllóns.