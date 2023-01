Carballo contribúe a reforzar os valores patrimoniais e culturais do belenismo

O día 14 de xuño do pasado ano, o Consello de Ministros aprobou a declaración do belenismo como Manifestación Representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial, un paso previo fundamental de cara á candidatura do belén como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade.

Unha das persoas que contribuíu a acadar ese importante obxectivo foi Ángel Peña Martín, doutor en Historia da Arte pola Universidade Autónoma de Madrid, especializado na investigación da imaxe relixiosa na Idade Moderna, os seus usos e funcións culturais, a clausura feminina, o Nadal e o belén.

Ángel Peña participou en decembro na inauguración da exposición De Belén ao Finisterrae, do Museo Santxotena, de Vitoria, que pode verse ata o día 16 no andar -1 do Pazo da Cultura de Carballo (de luns a venres, de 16.30 a 20.30 horas), e este mércores 18 coroará o paso pola capital de Bergantiños dunha das mellores coleccións de beléns do mundo coa conferencia titulada O belén, patrimonio inmaterial. O acto celebrarase ás 20.30 horas no centro social San Xoán Bautista, coa colaboración da parroquia.

Ángel Peña é un dos belenistas máis recoñecidos do país. A petición do Ministerio de Cultura realizou no ano 2021 o estudo sobre as orixes e historia do belén en España no que se fundamentou o informe técnico para a declaración de Manifestación Representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial.

Ten impartido numerosas conferencias sobre o belén, así como relatorios e comunicacións en congresos e seminarios de ámbito nacional e internacional. É asimesmo autor de numerosas publicacións e foi director da revista Belén, que edita a Asociación de Belenistas de Madrid.

Tamén ten comisariado varias exposicións, entre elas a que pode verse estes días en Carballo e, como recoñecemento ao seu traballo ao redor do belén, no ano 2010 recibiu a Insignia de Prata da Asociación de Belenistas de Madrid e, en 2016, o trofeo que outorga a Federación Española de Belenistas.