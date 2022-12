Carmen Riveiro: “Os artesáns precisamos da motivación das administracións públicas”

A presidenta da Asociación de Amigos do Liño, Carmen Riveiro (Zas), vén de ser distinguida co Premio Artesanía de Galicia en recoñecemento á súa traxectoria como tecedeira, pero tamén ao seu labor na recuperación e promoción do tecido de liño.

Unha distinción que a enche de “satisfacción” porque foi promovida, por unanimidade, dende a Asociación Galega de Artesáns (AGA), “á que lle estou moi agradecida, ao igual que á Xunta de Galicia, por promover estes premios”, afirmou dende o Castelo de Vimianzo, onde este martes se volveu poñer ao pé do seu tear despois de recibir o luns o premio en Santiago de Compostela de mans do vicepresidente primeiro, Francisco Conde, nun acto no que participou tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.

Na súa intervención, ademais de amosarse agradecida a quenes avalaron a súa candidatura, Carmen Riveiro tamén aproveitou para reivindicar das administracións públicas máis apoio para a artesanía, “pois este é un oficio que require de moita paixón, e os artesáns precisamos de apoio, non só económico, senón tamén de motivación e recoñecemento das propias artesanías e do esforzo de quenes contribuímos a manter vivas as tradicións”.

Considera ademais clave ese apoio para garantir o relevo xeracional en moitos oficios. No caso do liño, a súa asociación vén de formar, co apoio da propia Xunta de Galicia, a Ana Antelo, unha moza deseñadora que quere agora impulsar un proxecto que contribuirá a seguir engrandecendo a arte de transformación e posta en valor da prezada planta herbácea. “É un soplo de alento moi grande”, asegurou ao respecto.

Este é o segundo galardón que recibe Carmen Riveiro nos últimos meses, pois en setembro foi distinguida pola Deputación da Coruña co premio do Certame Antonio Fraguas de Artesanía na modalidade tradicional, por un vestido de noiva realizado en liño. “Son dúas distincións distintas, pero que valoro e agradezo moito”, engadiu.

Sobre todo, subliña, porque “este é un traballo que fago porque me gusta moito, pois se non fose así, coa idade que teño, non seguiría con isto”. Aos seus 74 anos, Carmen asegura sentirse con “forza e gañas” para seguir facendo cousas novas. É, desde os seus comezos, unha das artesás que enche de vida todo o ano a Mostra de Artesanía do Castelo de Vimianzo, onde, ademais de achegar aos visitantes á historia e ás técnicas de transformación do liño, conta tamén cunha exposición de moi diversos produtos elaborados todos eles coa prezada herbácea, conxugando a tradición coa innovación.

Preside asemade, dende a súa fundación en 1993, a Asociación de Amigos do Liño, un colectivo que, dende entón, vén desenvolvendo unha importante labor de recuperación da tradición vinculada á manufactura do liño téxtil, reproducindo no presente antigos traballos campesiños, que son mostra da autosuficiencia das xentes do rural e exemplo da enxeñería empregada polos ancestros.

A asociación organiza tamén cada ano unha festa de exaltación do liño, na que se rememoran as tradicionais celebracións de fin de campaña, incluíndo unha degustación gastronómica con menús de época. Compleméntase cun desfile de moda en liño, froito das novas utilidades desta valorada planta.