Carnota retoma no mes de outubro as actividades do Mes das Letras

Carnota. O Concello de Carnota retomará no mes de outubro as actividades presenciais programadas arredor do Día das Letras Galegas, que quedaran aprazadas en maio por mor da crise sanitaria.

Así, a programación deseñada pola administración local a través do departamento de Cultura e do Servizo de Normalización Lingüística inclúe un amplo abano de actos, que se desenvolverán no salón de actos do consistorio, con aforo limitado e con todas as medidas de seguridade requiridas pola Covid-19.

As actividades darán comezo o día 2 co espactáculo teatral A tortoise, un can, two monsters e un pícnic, de Pérez e Fernández. As sesións continuarán o 8 cunha representación da Tropa do Trapo titulada O día Barquiño de pau, dirixida a nenos de entre 0 e 6 anos. Para o día 9 de outubro fixaron un espectáculo de maxia infantil e narración oral dende unha perspectiva de xénero, que correrá a cargo do Mago Paco e, para o 23, un concerto de música recomendado para repaces de máis de tres anos. O programa chegará ao seu fin o 28 coa actuación As pitas baixo a choiva, de Teatro Ghazafelhos. Todas as iniciativas terán lugar ás 17.30 horas.

Para o público adulto tamén haberá un espectáculo teatral (o día 16 ás 21.00 horas) e outro de poesía, de música en directo e de humor (o día 30 á mesma hora).

O Concello recomenda reservar praza previamente chamando ó número 981 106 331 ou ó 647 459 445. m. t.