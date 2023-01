Carta a Naturgy ante los continuos cortes de luz en Oca, Agrón y Lens

El alcalde de Ames, Blas García, abría la presente semana con el envío de una carta a Naturgy para trasladar su preocupación ante los cortes de luz que desde hace varias semanas se están sucediendo en diferentes partes del Val da Maía. Del mismo modo, le solicitó a la distribuidora la máxima implicación en la defensa de los derechos de las personas usuarias, pues gestiona un servicio básico y esencial para sus vecinos (y que está afectando también a Brión).

La misiva dirigida a la distribuidora Naturgy comienza comunicando las incidencias que ocurrieron en las últimas jornadas, ya que “desde hai varias semanas as veciñas e veciños de diferentes puntos do Concello de Ames, levan sufrindo cortes de electricidade de maneira continuada, nalgunhas parroquias como Agrón, Oca e Lens, a situación é insostible debido ao elevado número de ocasións nas cales a veciñanza queda sen subministración eléctrica”, apunta. Asimismo, destaca que “moitas destas incidencias eléctricas, déronse no día de Noitevella, quedando moitas veciñas e veciños sen luz durante horas, co contratempo que isto xerou nunha data tan sinalada”, divulgó este lunes.

en defensa. Una situación insoportable que, como recoge la carta, obliga al regidor de Ames, a defender los derechos del vecindario, ya que “como alcalde, é para min unha obriga velar e defender os intereses dos meus veciños e veciñas, e o seu, como empresa que ademais xestionan un servizo básico e esencial, debería de ser o de coidar e respectar os dereitos dos seus clientes e usuarios, e atender as súas necesidades e demandas dentro duns prazos lóxicos e normais”.

Ya por último, el mandatario local aprovecha para instar a Naturgy a facilitar información sobre lo ocurrido y a realizar mejoras en la línea: “Tendo en conta as consecuencias e prexuízos que se lle están a ocasionar aos veciños e veciñas, solicitamos que se nos informe dos motivos das incidencias referidas, así como si teñen previsto levar a cabo algún tipo de reforzo nas liñas ou melloras que permitan dar un servizo óptimo ás persoas usuarias”.