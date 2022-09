Casa Nordés: potencia talento e produto da terra en Vedra

Este martes inaugurouse en Vedra Casa Nordés, un novo espazo concibido para potenciar os produtos locais e recoñecer o talento e os valores tradicionais galegos. No acto participou o conselleiro do Medio Rural, José González, quen destacou que Galicia se identifica sempre “co concepto de calidade, en todos os ámbitos, pero especialmente no eido alimentario” e que a nosa comunidade goza de recoñecido prestixio, tanto no terreo nacional como internacional, pola calidade dos seus produtos do mar e da terra.

González puxo en valor o “innegable vencello” desta bebida co mar galego, o deseño do seu envase, inspirado na tradición e en referencias como a cerámica de Sargadelos, así como o seu nome que, dixo, relembra un vento “bravo, potente e propiamente galego”. Nesta mesma liña, o conselleiro loou o carácter “atlántico” deste produto e enmarcouno no concepto de Dieta Atlántica, unha “sabia combinación de ingredientes propios destas latitudes que, entre outras cousas, son fonte da proverbial lonxevidade das nosas xentes”, remarcou González. Así, afirmou que produtos tan atlánticos como a pataca, os froitos do mar ou os grelos fornecen esa despensa que tamén pode integrar referencias como esta xenebra, “sempre partindo da premisa dun consumo responsable”, dixo.

En conclusión, José González explicou que “a calidade e a vinculación co territorio” (como ocorre cos viños e augardentes galegos) definen este produto e recordou que a calidade é, precisamente, un dos grandes referentes das políticas da Xunta a prol do rural. Así, referiuse a fitos como a creación da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, unha entidade de impulso á calidade diferenciada dos nosos produtos, ou aos traballos para a futura Lei da calidade alimentaria de Galicia, que “marcará un antes e un despois na defensa, fomento e promoción das nosas producións do agro e do mar”.

Engadiu ademais que a Xunta destina importantes recursos e esforzos á promoción de toda esta riqueza alimentaria e en particular das 36 referencias de calidade diferenciada con que conta Galicia, unha das comunidades con máis selos deste tipo, destacou o conselleiro.

José González reafirmou ademais a aposta do Goberno galego polo I+D+i, a formación e a transferencia de coñecementos ao agro e vinculou esta filosofía da innovación co xurdimento desta xenebra Nordés. O titular de Medio Rural rematou a súa intervención reiterando o compromiso da Xunta a prol dun sector, como o agroalimentario, “que xera economía e riqueza na nosa terra”. Deste xeito, lembrou que este eido representa arredor do 7% do PIB galego e xera máis de 100.000 postos de traballo.

INGREDIENTES A uva albariño crea un aroma suave con notas frutais e de flores brancas. Macéranse por separado once elementos botánicos, entre os que destacan seis silvestres galegos: salvia, laurel, herbaluisa, eucalipto, menta piperitae unha planta mariña, a salicornia, que lle outorgan o seu aroma balsámico. Tamén incorpora 5 botánicos de ultramar: o enebro, o xenxibre, o cardamomo, a flor de hibisco, e o té negro, que aporta notas de equilibrio ao sabor.