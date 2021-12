Case tres mil persoas reciben teleasistencia en 90 concellos

As sociedades evolucionan e cambian, en moitos aspectos para ben e noutros, por desgraza, non tanto. Hoxe en día cada vez son máis as persoas maiores que viven soas e esta nova realidade obriga á propia sociedade, en xeral, e ás administracións públicas, en particular, a dar unha resposta ás necesidades deste colectivo para que poida gozar da calidade de vida á que ten dereito. A teleasistencia é unha desas ferramentas creadas para dar soporte e asistencia a esas persoas, e tamén a aquelas con diversidade funcional, pois permítelles solicitar axuda no caso de emerxencia e dispor dun seguimento periódico do seu día a día. Ningún aparello pode substituír a unha persoa pero, neste caso, pode axudar, e moito, a estes colectivos.