Casi el 20 % de la basura retirada estaba en arenales de la comarca

NON SE TRATA de retirar canto máis lixo sexa posible do litoral, porque é cuestión de tempo que volva a aparecer. A intención de Adega vai, precisamente, un paso máis aló, e intenta meterlle na cabeza á xente que a xestión dos refugallos, xunto coa contaminación ambiental, son dous dos principais problemas que nos ameazan hoxe en día como especie, xunto coa deforestación ou os monocultivos brutais. E hai que poñerlle solución agora mesmo, evitando que as novas xeracións poidan herdar un marrón tan evidente como perigoso. Este ano semella que as cifras da recollida non van ser tan boas como en outros, pendentes das saídas adiadas en Muros, pero sirva este espazo para lembrar o que de verdade importa: reaccionar a tempo.