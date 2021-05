Castelo se une al selecto club de aldeas con alcantarillado

El alcalde de Ames y concejal de Obras y Servicios Básicos, Blas García, acaba de visitar, junto al técnico municipal del Ciclo integral da Auga, el lugar de Castelo, sito en la parroquia que da nombre al municipio y donde acabaron las obras para ampliar la red de saneamiento y dotar así de este servicio a un grupo de viviendas que no lo tenían. El proyecto fue ejecutado por la empresa SYR- AMG SL, por un importe de 27.455 euros (con IVA), y la actuación se sufragó con una partida de fondos vinculada al mencionado ciclo hidráulico.

A través de esta obra, se amplió la línea de saneamiento para una serie de viviendas que se encuentran en el margen izquierdo de la carretera que va de Castelo hacia Proupín. De este modo, se conectó, por la parte trasera de los mencionados inmuebles, mediante un sistema de impulso por bombeo, a la red que ya existe en el entorno.

De este modo, se ejecutó una red de alcantarillado con 28 metros de tubería, sin olvidar la instalación de tres pozos de registro en calzada y otras tantas arquetas de saneamiento. Esta red se condujo a un pozo de bombeo que dispone de dos bombas iguales –una de ellas de reserva–, consistiendo cada una de ellas en una electrobomba sumergible, con impulsor monocanal, para achique de aguas fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en acero inoxidable, y con una potencia de 0,75 kilowatios.

Además. y debido a la escasa pendiente de la red, se decidió hormigonar la base, un material que se utilizó en el refuerzo de la tubería, mientras que en el camino se dotó con más zahorra en la zona en la que se instaló una de las arquetas. Desde el pozo de bombeo se condujo hasta la red municipal ya existente mediante una tubería de impulsión. Posteriormente la instalación de la tubería, se procedió al relleno y compactación del hoyo. Una vez instaladas las redes, ya se pudieron reponer los pavimentos con hormigón en las zonas necesarias.

El alcalde y concejal de Obras y Servicios Básicos, Blas García, explica que “a través desta obra dotouse de saneamento a un grupo de vivendas do núcleo de Castelo que non dispoñían deste servizo. Desta maneira, o Goberno municipal continúa dotando de saneamento a aquelas vivendas das aldeas nas que aínda non funciona, co obxectivo de mellorar os servizos que se ofrecen no rural amesán”, indicaba.

Entre las próximas actuaciones previstas, el Concello de Ames figura la contratación de las obras de acondicionamiento del local emplazado en el número 10 de la praza do Concello de Bertamiráns para dedicarlo a oficina municipal de registro, atención al público e información. La superficie interior del recinto de unos 152,80 metros cuadrados útiles y está dividida. El valor estimado del contrato es de 43.632 euros, y su plazo de ejecución de calcula en unos dos meses.