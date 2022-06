Catorce escolares serán pregoeiros o venres nas Festas do Verán de Boiro

O Concello de Boiro, a través da área de Cultura, preparou para este ano unha programación pensada para público de todas as idades con motivo das Festas do Verán 2022, que se celebrarán do un ó seis de xullo. O alcalde, José Ramón Romero, a edil de Cultura, María Outeiral, e o técnico de dito departamento, Alberto García, presentaron a revista Folía e o programa de actividades acompañados dos colaboradores da publicación e dun grupo de nenos e nenas dos centros de ensino.

E é que os escolares boirenses serán precisamente os grandes protagonistas das festas deste ano, pois o pregón correrá a cargo dunha representación de alumnos dos diversos centros educativos.

Trátase de Ana Stasenko, do CEIP Praia Xardín; Noa Vidal, Aitor Gómez e Rubén Martínez, do CEIP Santa Baia; Alonso Cardama, do CEIP Escarabote; Lara García Saborido e Gabriel Suárez, do CEIP Santa María do Castro; Ainara Maneiro, Diego Lijó e Daniela López, do CEIP Cespón; Sarai González e Sara Tubío, do CEIP Abanqueiro; e Antía Viturro e Martina, do CEIP Pazos-Comoxo.

A concelleira de Educación, María Outeiral, fixo unha mención especial a eles e aos centros de ensino, “que sempre traballan e colaboran co Concello para levar a cabo iniciativas e propostas para os nosos nenos e nenas”, dixo.

A revista Folía volve editarse este ano e, ademais de recoller o programa das festas, publicacións dedicadas aos pregoeiros e publicidade dos comercios locais, inclúe textos dos colaboradores habituais, como Moncho Ares, Charo Lópes, Estevo Silva, Jose Triñanes, Antón Gallarod ou Rita Sánchez Dosil.

“O importante desta publicación é que garda a nosa memoria colectiva e reflexa a nosa identidade como pobo”, sinalou Alberto García.

XANTAR POPULAR. A programación prevista para este ano inclúe verbenas, espectáculos musicais, actuacións de grupos tradicionais, un xantar popular, alboradas, tributos, a Festa das Peñas, programación infantil e sesións de DJ,s.

Este ano a festa repartirase en torno a tres escenarios: a Praza de Galicia, a Praza da Terceira Idade e o parque da Cachada. Ademais, haberá animación de rúa no núcleo urbano todos os días das festas, así como atraccións na avenida da Constitución e unha gran tirada de fogos de artificio na praia de Barraña.

O alcalde, José Ramón Romero, agradeceu a implicación do departamento de Cultura e de todas as persoas que colaboran “e fan un gran traballo para sacar adiante as nosas festas do verán, que recuperan a súa esencia logo de dous anos. Agardo que compartades estes días con familia e amigos e que desfrutedes das Festas do Verán”, dixo.

As festas comezarán o vindeiro venres día un ás 20.00 horas co pasarrúas das peñas, que desfilarán co acompañamento musical de Trópico de Grelos e, media hora despois, terá lugar o pregón dende o balcón da casa consistorial.

