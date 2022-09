Catro décadas de cultura no Festiletras

Ponteceso. A 40 edición do Festiletras do Couto comeza este xoves, 1 de setembro, e continuará ata o domingo. Serán catro días de festa para celebrar as catro décadas do festival, que este ano acolle artistas de todo tipo: Dios Ke Te Crew, Baiuca, Belém Tajes, Rosa Aneiros, Erica Esmorís, Quico Cadaval, Zënzar, María Canosa, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre e as Pandereteiras do Roncudo.

O alcalde de Ponteceso, Lois García, agradece o apoio das empresas e do voluntariado “pois sen eles e sen a colaboración da Fundación Pondal, a Asociación Montebranco, o Concello de Ponteceso, a Deputación da Coruña e a Xunta o festival non sería posible”. Subliñou ademais que o Festiletras coincide este sábado co Día da Provincia da Coruña, que se vai celebrar tamén en Ponteceso. Animou “a todos os galegos a achegarse ao Couto para gozar dunha cita tan importante para a cultura galega, que se está volvendo imprescindible”. M. L.