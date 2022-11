Cee acolle esta fin de semana as xornadas micolóxicas da Costa da Morte

Cee. A casa da cultura de Cee acollerá esta fin de semana, os días 5 e 6 de novembro, as XXI Xornadas Micolóxicas da Costa da Morte, que organiza cada ano a Asociación Micolóxica Naturista Pan de Raposo, coa colaboración do Concello ceense e Millar.

Unhas xornadas que tiveron o preludio o pasado 1 de novembro cunha saída ao monte guiada por expertos do colectivo organizador. A colleita dese día será a base da exposición de cogomelos que se poderá visitar na casa da cultura o sábado e o domingo, de 10.30 a 13.30 e de 17.00 a 20.00 horas. Ademais, haberá visitas guiadas ás 12.30 horas os dous días.

O sábado 5 , a partir das 17.30 horas, o chef do restaurante Terra, Brais Pichel Diaz, disertará sobre Setas, sabores e texturas. E o domingo, á mesma hora, José Manuel Castro Marcote, presidente da asociación Pan de Raposo, fará un Achegamento ó xénero Boletus s.l.

As xornadas complementaranse con degustacións de petiscos de cogomelos no Hotel Larry, Mar de Crebas, A Marina, As Viñas, Café Bar O Rincón de May e a Taberna Mariñeira O Ribeiro.

Ademais, a Rede Galega de Teatros e Auditorios de Galicia traerá a Cee o sábado, a partir das 18.00 horas, o espectáculo La mona Simona, da compañía asturiana La Sonrisa del Lagarto. Unha función que se complementará cun obradoiro de sombras chinescas para vinte nenos e nenas, de 11.00 a 12.30 horas. É preciso inscribirse previamente na biblioteca Francisco Mayán. JOSÉ M. RAMOS