Cee vive un agosto cargado do mellor teatro e mostras

O Concello de Cee está a vivir un agosto cargado de actividades culturais que fan as delicias dos máis novos, pero tamén dos adultos. E é que se pode escoller entre un amplo abano de propostas para todos os gustos e idades. Xa tiveron lugar nestos primeiros días do mes varias iniciativas musicais, o certame de Habaneras ou a proxección da curtametraxe A maleta de Eva, que se visionou xunto cos traballos realizados por nenos de Cee no obradoiro de cine O gato de Don Corleone.

Ademais, a vila foi unha das localidades escollidas para a realización dunha das galas do Mundial de Ilusionismo de Galicia, que trouxo á Praza da Constitución á arxentina Lore Lavand o pasado xoves. Pero as propostas continúan. Hai que destacar que entre o 19 e o 24 deste mes terá lugar a VIII Semana do Teatro e as Artes Escénicas do Concello de Cee, Á EsCEEna!, que durante seis días traerá destacados espectáculos ao auditorio da casa de cultura. Así o 19 a compañía Nelson Quintela achegará á vila a función Pequeno cabaret infantil. Trátase dun orixinal espectáculo para nenos e nenas de todas as idades que consiste na instalación dun vistoso teatrillo na rúa, praza ou teatro, a modo dunha barraca de feira ou de circo antigo e no que o mestre de cerimonias Pedrito Mendrugo e a súa pulga Jacinta Florette farán as delicias de todos transformando algúns contos populares desde un punto de vista moito máis cómico e actual.

O 20, Top Manta chega para contar historias actuais nun espectáculo no que o humor se funde co teatro. Xa o 21, veciños e visitantes poderán desfrutar da comedia de enredos amorosos El acero de Madrid, da compañía de tatro Noite Bohemia, gañadora de numerosos premios a nivel nacional. O día 22, de man de Volta e Dálle Teatro poderase desfrutar de Falar por Falar. É un espectáculo no que un actor nado no medio rural e un dramaturgo procedente dun medio urbano, confrontan en clave retranqueira as súas vivencias e reflexións persoais arredor da lingua galega. O 23 chega Conexión Pingüín, unha comedia que fala da incomunicación entre os seres humanos. Finalmente, o 24 o público asistirá á divertida sátira de Vicente Risco O porco de pé, baixo a dirección de Quico Cadaval.

Dende o 25 e ata o 29 será o ciclo Cultura no Camiño. Circo de rúa: Tom e Son (espectáculo multidisciplinar) estreará a iniciativa, seguido de Patruyasos, A maxia do verán con Noel Fandiño e do espectáculo de circo Verán Miúdo: a Elfa Marta. O 29 a casa da cultura acollerá a comedia A tenda da esquina.

Haberá tamén catro exposicións protagonizadas por ceenses, de diferentes estilos pictóricos e técnicas que porán a nota de cor a un programa pensado para desfrutar un ano máis, despois das tardes de praia e visitas culturais, dun mes de agosto cheo de alternativas de ocio na vila da Xunqueira. Dende logo, os ceenses non teñen tempo para aburrirse.