Cela voltou a Fisterra vinte anos despois da súa morte

Fronte á praia de Langosteira, a poucos metros do lugar no que Camilo José Cela escribira a súa última novela, Madera de Boj, celebrouse este sábado un foro “de lembraza e gratitude” ao escritor, promovido pola Concellería de Cultura e o Hotel Bela Fisterra

Iván Rodríguez, bibliotecario da Fundación Camilo José Cela; o escritor Paco López-Barxas; o profesor e crítico José A. Ponte Far e o poeta fisterrán lembraron a vida e obra do escritor de Iria Flavia, e a concelleira de Cultura, Teresa Fernández, e Pepe Formoso, comunicador e xerente do hotel literario, subliñaron que o autor “fixo de Fisterra un mundo de universal grandeza literaria”.

Iván Rodríguez rememorou a relación do Nobel coa Costa da Morte, e subliñou a riqueza da Fundación que, en opinión de Darío Villanueva, é a máis rica do mundo con máis de cen mil volumes.

Pola súa banda, Paco López-Barxas asegurou que “a literatura española está chea de grandes escritores, pero Cela é un dos poucos renovadores do idioma cos que conta a historia”. Referiuse tamén á súa experiencia como xornalista, editor, escritor e conferenciante en relación coa obra e figura do Nobel, lembrando algúns dos momentos compartidos co autor de La familia de Pascual Duarte. “Cela nunca foi amigo de medias tintas nin de paños quentes, amosaba unha especial predilección pola substancia poética das palabras, como se pode apreciar na súa prosa”, afirmou.

José A. Ponte Far encargouse de analizar a obra narrativa do escritor padronés, especialmente aqueles títulos nos que, polo seu tratamento léxico e argumental, agroma de forma máis explícita a realidade galega dentro do universo celiano. Tal é o caso de La Rosa, La cruz de San Andrés, Mazurca para dos muertos ou Madera de boj.

Afirmou que Camilo José Cela é equiparable, “sen ningunha dúbida, ás grandes figuras das nosas letras como Cervantes, Quevedo, Góngora e Valle-Inclán”.

Pola súa banda, o poeta local, Modesto Fraga achegouse ao Cela poeta de Pisando la dudosa luz del día, sen esquecer as referencias aos tres poemas escritos en galego en 1957: Romaxe da historia natural, Canzón para una muller aldraxada polo tempo e A una rapariga garatuxeira.

Como colofón ao acto de lembranza ao Nobel, a concelleira de Cultura, Teresa Fernández, fixo entrega ao bibliotecaria da Fundación Camilo José Cela, en nome da Corporación municipal de Fisterra, dun retrato do escritor, elaborado en técnica mixta, e que leva a sinatura da pintora Isabel Pintado.

HABITACIÓN BOJ. O hotel Bela Fisterra, conta dende a súa creación en 2018, con 16 habitacións dedicadas ás grandes obras e autores da literatura universal do mar, entre as que se atopa a de Camilo José Cela, que leva o nome de Boj, en alusión á novela que escribiu en Fisterra, e que os asistentes ao acto poideron visitar da man do seu promotor Pepe Formoso. Este é o primeiro hotel desta categoría en Galicia, no que todos os seus espazos están impregnados de literatura, mar e natureza, ofrecendo así inspiración e descanso.