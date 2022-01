Certame literario para catro centros da comarca noiesa

O concurso literario escolar Alberto Romasanta, o máis antigo da comarca, cumpre 27 anos e acaban de abrir o prazo á participación do alumnado dos dous centros educativos de Secundaria de Noia: os IES Virxe do Mar e Campo de San Alberto. E este ano como novidade inclúese a participación das alumnas e alumnos dos centros adscritos como convidados: o instituto Poeta Añón de Outes e o CEIP Plurilingüe Cernadas de Castro de Lousame.

Tres son os niveis de participación no certame: para estudantes de 1º e 2º ciclos da ESO e ESA, e para Bacharelato e ciclos formativos de FP.

Os textos presentados poderán ser relatos curtos de entre 1 e 3 páxinas (letra 12, dobre espazo), ou poemas cun número de versos de entre 10 e 40 (un ou varios poemas no mesmo traballo). O mesmo alumnado pode participar nas dúas modalidades.

Os premios para as obras galardoadas serán de 60 e 30 euros, para cada un dos niveis do certame literario.

As persoas participantes deberán estar matriculadas nalgún dos catro centros de ensino. Terán que enviar as súas propostas, que deben ser orixinais, ao enderezo electrónico concursoromasanta22@gmail.com da seguinte maneira: no asunto figurará o título do relato ou poema; no contido do correo poñerase o nome do concursante, curso, clase e centro educativo; e o traballo enviarase como anexo en formato PDF. Os interesados teñen de prazo ata as 22.00 horas do 8 de abril, segundo as bases.

O xurado estará formado por profesorado dos catro centros participantes, e os textos premiados daranse a coñecer o martes 3 de maio nunha gala que se celebrará no Teatro Coliseo Noela, grazas á colaboración prestada polo Concello de Noia. Está previsto que o acto sexa presencial sempre que as condicións sanitarias o permitan.

Con este certame os centros educativos queren poñer en valor a creación literaria da mocidade, fomentar o uso e amor pola lingua galega e favorecer o talento artístico das novas xeracións.

Destacar que o deseño do cartaz da edición actual foi realizado por Mar Regueira Labandeira, alumna de 4º da ESO, que evoca na súa peza plástica a creación, a inventiva artística a partir de trazos ilusorios que connotan orixinalidade e a complexidade dos procesos creativos.

Dende a dirección do centro IES Virxe do Mar, organizador desta cita literaria, queren convidar a todo o alumnado á participación no certame. O seu director, José Antonio Mayo, resalta “a importancia do fomento da nosa lingua e da creación por parte do alumnado”. Ademais, Mayo agradece a colaboración entre centros que supón este certame.

FUNDADOR. Cómpre lembrar que o certame literario recolle o nome de Alberto Romasanta, profesor que desenvolveu practicamente toda a súa etapa docente no IES Virxe do Mar. Nado no Carballiño, foi un académico, escritor e historiador dentro do ámbito galego. Autor en distintas obras colectivas, vencelladas á historia contemporánea de Galicia, publicou o libro Víctor Casas, escritos políticos. Morreu no ano 2010, tras unha grave enfermidade. O premio recibiu o seu nome como un dos fundadores do certame.