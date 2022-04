Chega a semana grande da saúde con dez charlas, feiral e altruísmo

A concellería de Promoción da Saúde, con Luísa Feijóo á fronte, divulga a batería de actividades organizadas tras a efeméride xa celebrada do Día Mundial da Saúde. Así, a programación específica traerá dende o vindeiro martes 19 ata o sábado 23 de abril charlas con representantes de entidades como a Asociación contra o Cancro ou Alcólicos Anónimos, pero tamén ximnasia nos xardíns do Pazo da Peregrina, un feiral, saúde mental e xantar solidario.

Serán, deste xeito, dez charlas a cargo das asociacións citadas máis Aepnaa (de persoas con alerxia), Acega (de celiaquía), Alcer Coruña (enfermidades do ril), Fonte da Virxe (enfermidades mentais), Agapa (persoas amputadas), Asanog (nenos oncolóxicos) e QuerENDO (mulleres con endometriose), sempre no pazo de Bertamiráns. Ademais, non é preciso inscribirse previamente para asistir, e basta con acudir.

A primeira charla será impartida por Alfredo Saborido Pérez, coordinador e traballador social de Alcer Coruña, o martes, 19 de abril, ás 17.30 horas. Terá unha duración aproximada de hora e media e tratará sobre a solidariedade social e a doazón de órganos. A continuación, ese mesmo día, ás 19.00 horas, Nuria Colmenero Lama, do departamento de restauración e seguridade alimentaria de Acega impartirá outra charla sobre sobre a enfermidade celíaca e a dieta sen glute.

Xa o mércores, 20 de abril, ás 16.30 horas, haberá unha nova charla. Nesta ocasión será impartida por Cristina Porta Gayoso, delegada de Aepnaa en Pontevedra, titulada A escola das alerxias. O día seguinte, o xoves, 21 de abril, ás 11.30 horas, será a quenda de Fátima Miranda Mera, coordinadora do Centro de día Salgueiriños e traballadora social de Agadea e Andrea Muíños Monteagudo, psicóloga da mesma entidade. Falarán sobre os recursos e terapias non farmacolóxicas en persoas con demencia tipo alzhéimer. Tamén o xoves 21 de abril, ás 17.00 horas, haberá unha charla a cargo da Asociación Española Contra o Cancro en Ames. Lucía Álvarez-Santullano, psicóloga da Xunta local de Santiago de Compostela da AECC falará sobre como se lle explica a un fillo/a que teño cancro.

O venres, 22 de abril, haberá cinco charlas. A primeira será ás 11.30 horas, a cargo de Verónica Ramilo, da asociación QuerENDO, sobre a endometriose: A epidemia oculta. Pola tarde, ás 17.30 horas, José Cougil Bugallo, presidente da asociación Agapa, falará sobre a situación das persoas con amputacións hoxe en Galicia. De seguido, ás 18.00 horas, Lois Pose Santos, educador social da asociación Fonte da Virxe, impartirá a charla Acompañamento comunitario e atención no rural a saúde mental, relato dunha experiencia.

ÚLTIMA. Ás 19.00 horas será a quenda de María Alejandra Gómez, psicóloga de Asanog. A última charla está prevista para ás 20.00 horas a cargo da asociación de Alcólicos Anónimos. O doutor Crespo, médico de familia, e maila doutora Mercedes, pediatra, disertán sobre o traballo de Alcólicos Anónimos.

Do mesmo xeito, programáronse unha serie de actividades de mantemento físico que se desenvolverán na zona exterior do Pazo da Peregrina. A primeira será o martes, 19 de abril, ás 16.30 horas, nos xardíns, onde se vai impartir durante unha hora ioga terapéutico adaptado. Para participar hai que inscribirse previamente enviando un email a promociondasaude@concellodeames.gal. E o mércores, 20 de abril, realizaranse dúas actividades máis no mesmo marco. A primeira, que se desenvolverá de 16.30 a 18.30 horas, estará centrada en xogos infantís e ten por título Pesca o teu menú e un prato con moito tino. Este mesmo día, ás 17.30 horas, farase outra actividade de marcha nórdica consciente (pre-pilates e exercicios bioenerxéticos), de aproximadamente hora e media, que tamén precisa anotación no citado correo electrónico.

O xoves, 21 de abril, dende as 17.30 horas, haberá unha nova andaina do programa SaúdeAndo que saíra dende o centro médico do Milladoiro. Por último, o venres 22 de abril, ás 16.30 horas, nos xardíns do Pazo da Peregrina, impartirase unha sesión de taichi-chikung a cargo da asociación ConArtritis. Terá unha duración aproximada dunha hora (os participantes terán que levar unha esterilla e hai que inscribirse no mesmo enderezo electrónico).

Pra rematar, e aparte do xantar solidario o día 23 (anotacións en amesjornadasaludmental@gmail.com), organízase a primeira Feira da Saúde e Ben-Estar, que montarán os seus estands na zona exterior da casa da cultura de Bertamiráns co obxectivo de proporcionar información a todas aquelas persoas que se acheguen por alí. E, ao mesmo tempo, desenvolverase a primeira xornada dedicada á saúde mental dos novos, con talleres, tres charlas e mesa redonda no mesmo inmoble cultural. Poderase seguir por streaming ou presencialmente (de balde no email citado).