Chegan seis ofertas para executar as obras da senda na AC-524 en Frades

A Xunta recibiu 6 ofertas de empresas para executar as obras da nova senda na estrada AC-524 en Frades, que suporán un investimento autonómico de 242.000 euros.

O obxectivo é iniciar os traballos a comezos da primavera co fin de que no verán os veciños de Frades poidan desfrutar desta nova senda peonil e ciclista. Trátase dun itinerario que lle permitirá facer os seus desprazamentos cotiás entre os núcleos de poboación de Pibideira, O Pazo e Sobre dos Campos, e continuar logo pola senda actual da travesía da Abellá, de forma cómoda, segura e saudable. O novo itinerario, de 770 metros de lonxitude, permitirá a conexión do núcleo rural de Pibideira cos do Pazo e Sobre dos Campos. Segundo indica a Xunta, a nova senda desenvolverase pola marxe esquerda da estrada, dando continuidade á xa existente na travesía de Abellá.

Nas zonas de cruce con outras vías empregarase pavimento podotáctil, de cor e textura diferente, que advertirá da proximidade a ese cruzamento de vías; e nos pasos de peóns, colocarase tamén pavimento podotáctil, indicativo para facilitar o tránsito das persoas con problemas de visión, segundo indican dende o Goberno galego.

Como obras complementarias á execución do propio camiño realizaranse traballos de drenaxe das augas pluviais; a preinstalación para o alumeado público; e a reposición dos servizos e sinais que se vexan afectados na intervención. A actuación conta con financiamento da Unión Europea dos fondos REACT EU de resposta contra a pandemia.

Ditos traballos enmárcanse na aposta da Xunta pola mobilidade segura, menos contaminante e máis beneficiosa para a saúde, que xa ten permitido poñer á disposición dos galegos máis de 200 quilómetros de sendas grazas a un investimento autonómico de 50 millóns de €.

Trátase dunha nova actuación, demandada e agardada no municipio, coa que se dá resposta á petición trasladada polo alcalde e coa que a Xunta pretende favorecer desprazamentos máis seguros, cómodos, sostibles e saudables. Dende a Xunta pretenden seguir avanzando nesta liña, tendo en conta que é unha medida positiva e de éxito, pola experiencia que achegan os veciños que usan eses itinerarios.