Cien actores y actrices convierten a Touro en capital del teatro escolar

Más de cien actores y actrices participan este domingo 27 en el XIII Festival de Teatro Escolar de Touro, que se celebra en el área recreativa A Santaia y en la casa da cultura de la localidad. Organizado por el ANPA del CPI de Touro, con la colaboración del Concello, el festival fue presentado en un acto que se celebró en el salón de plenos municipal.

En la organización colaboran, también, el grupo As Nenas do Sapo Dourado, de Loxo; la Asociación Cultural A Pinguela de Bama y la Banda de Música Isabel II de Touro. En la presentación participaron el alcalde, Ignacio Codesido Barreiro; la concejala de Cultura, Educación y Adela Iglesias Tojo; la representante de la directiva de A Pinguela de Bama, María Guadalupe Penas González; la representante de las Nenas do Sapo Dourado, Emma Rodríguez Liñeira; el presidente de la Banda de Música, Manuel Rodríguez Calvo; la técnica de Cultura, Cristina Andújar Garrido; alumnado de Educación Secundaria que protagoniza la ruta y la actuación y el director de teatro, Afonso García Penas.

PROGRAMA. En la jornada cultural participan más de cien actores y actrices de cuatro Aulas de Teatro de diferentes puntos geográficos de Galicia (Touro, Compostela, Palas de Rei y Teo).

En cuanto al programa del festival, en la presentación se explicó que está prevista una ruta teatral, musical y poética, a las 12.00 horas, en el area recretativa de Santaia que estará protagonizada por alumnado y profesorado do CPI de Touro, por las asociaciones As nenas do sapo dourado, A Pinguela de Bama, así como madres de los estudiantes.

La caminata combinará música, teatro, poesía y juegos y persigue varios objetivos, como son el de acercar los diferentes géneros teatrales a la población; la interrelación entre personas de diferentes edades y localidades; la aproximación del alumnado al mundo rural y su puesta en valor, y la transmisión del tejido cultural de las generaciones precedentes.

Para las 18.00 horas, en la casa de cultura de la villa, el Aula de Teatro del CPI Fonte Día, el Obradoiro Municipal de Teatro de Palas de Rei, el Aula de Teatro do IES de Cacheiras, de Teo, y el Aula de Teatro del IES Antonio Fraguas pondrán en escena el espectáculo Reviracontos.

VALORES. Según sus promotores, se trata de un espectáculo de creación colectiva que se vertebra sobre un concepto de la educación como herramienta imprescindible en la realización plena del ser humano. Las actrices y actores muestran a través de sus escenas la puesta en práctica de valores fundamentales como la paz, el respeto al medioa mbiente, la tolerancia, la solidaridad y la integración.

A través de un viaje al mundo de los cuentos relatados por la literatura popular y culta, las actrices y los actores de estas compañías reivindican también el valor de la lectura como elemento esencial en la formación de personas emocionalmente equilibradas, autónomas, libres, que ponen de manifiesto la relevancia de la solidaridad con todos aquellos seres humanos que sufren por su condición de género o raza y reivindican el valor de los proyectos educativos colectivos.

Como preludio a este espectáculo actuará la Banda de Música Isabel II, de Touro (a partir de las 17.25 en la casa de cultura). Este festival se inscribe dentro de una gira que comenzó el pasado 9 de febrero en el Teatro Principal de Ourense y continuará, después de Touro, en Palas de Rei, Compostela, Cacheiras, Langreo, Sestao y Zaragoza.