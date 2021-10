Cientos de internautas probarán su destreza en la party de Silleda

Le llaman, sin querer herir sensibilidades, la Biblia del siglo XXI. Me refiero, claro está, a Internet; ese infinito y anárquico mundo cargado de una información que, muchas veces, no es tan fácil de manejar como algunos pueden o quieren creer. Porque no todo lo que cuenta la red de redes va a misa. Precisamente la party que se celebra en Silleda, esa reunión multitudinaria de personas aficionadas y profesionales de la informática y las TIC’s que buscan intercambiar conocimientos y desarrollar actividades relacionadas con ese campo, enseña, entre otras cosas, y además de a divertirse, a escuchar a los expertos de un sector todavía muy poco regulado y en el que muchos frustrados, estafadores de la vida, buscan refugio.