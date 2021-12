Cinco expertos peregrinos con corenta rutas ás costas fan o Camiño do Barbanza

Despedindo xa o ano 2021, o alcalde da Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro, recibiu na mañá deste xoves a un grupo de cinco veteranos peregrinos procedentes de distintos puntos da xeografía española que se atopan nestes días transitando o Camiño de Santiago do Barbanza (A Orixe) e que finalizaron a etapa Carreira-A Pobra para emprender o de A Pobra-Cespón.

Trátase de Nieves Rivas Clemente (de Huelva), Ana Cardona (Madrid), Celestina Sánchez Navalcarnero, José María Galindo (Navarra) e Flor Porteiro (A Coruña).

A súa andaina comezou o pasado 27 de decembro en Corrubedo (Ribeira) e está previsto que conclúa o dous de xaneiro en Santiago de Compostela. Todos estes camiñantes contan cunha longa traxectoria de peregrinacións, que se traduce en dúas décadas desenvolvendo esta actividade ou percorridos arredor de corenta camiños, segundo as vivencias expostas por eles mesmos, converténdose xa nun estilo de vida.

Á recepción tamén asistiron representantes da Asociación Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza A Orixe, nomeadamente o seu presidente, Manuel Mariño Nin; o vicepresidente, Manuel Antonio Villar; e a secretaria, Marián Treus. Durante o encontro, os camiñantes trasladaron as súas impresións do itinerario e, no caso concreto da Pobra do Caramiñal, destacaron o tramo que discorre pola zona de Niñeiriños, onde se funden bosque e mar. Así mesmo, dialogaron sobre as posibilidades de cara a un futuro establecer albergues en todo o traxecto.

O rexedor expresoulles os seus desexos de que a experiencia lles resulte grata e desfruten da tradición xacobea e atractivos das localidades que conforman A Orixe.

Pola súa parte, o presidente da citada entidade puxo en valor a hospitalidade da veciñanza e declarou que se continúa traballando na dinamización desta ruta xacobea.

Finalmente, fíxoselles entrega do catálogo da exposición itinerante As pegadas do Camiño de Santiago no Barbanza: A Orixe, exemplares que foron con dedicatorias do mandatario local e dos representantes da asociación.