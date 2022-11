Cineuropa ‘proxectará’ a paixón pola 7ª arte do IES de Cacheiras

O proxecto pedagóxico Aturuxo Films-Imaxinando Músicas do Instituto de Cacheiras, Teo, celebra os seus primeiros quince anos desenvolvendo a alfabetización cinematográfica e mediática no seu IES teense e no Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela con numerosos recoñecementos. Pero é que, ademais, o Festival Cineuropa vai adicarlle unha xornada paralela o vindeiro día 15.

Deste xeito, entre os recoñecementos que leva colleitados Aturuxo Films-Imaxinando Músicas inclúen algúns coma o 1º Premio Proxecta de Innovación Educativa 2018 e o 1º Premio Innovagal 2021 da Consellería de Educación; o Premio de Alfabetización Audiovisual 2014 e o Premio Nacional de Boas Prácticas Educativas do Ministerio de Educación 2019. Pero tamén a Peonza de Ouro dos Premios Espiral ou a Mención dos Premios Grandes Iniciativas 2019, e foi finalista dos Premios Mentes AMI 2022 da Fundación Atresmedia. “Actualmente é un referente fundamental na didáctica da linguaxe cinematográfica nas aulas”, subliña o docente Sergio Clavero dende o centro.

No que atinxe a Cineuropa, a actividade paralela chegará o martes 15 ás 18.00 horas ata o Auditorio de Galicia. Alí proxectarase unha selección de curtametraxes creadas polo alumnado do IES de Cacheiras coa interpretación en directo dalgunhas das bandas sonoras por parte do CMUS de Santiago. Trátase duns filmes que acadaron máis de 60 premios en festivais de cinema nacionais e internacionais, e finalizarán coa estrea da obra Respirar, do alumnado de 1º curso de Bacharelato, que recolle a testemuño valente e xeneroso de Noelia Míguez, vítima de violencia machista. Esta obra xa recibiu seis premios e foi finalista en Cans e diversos festivais europeos e latinoamericanos.