Comeza en Outes a obra para a humanización da avenida de San Campio

Despois de case unha década de atascos administrativos, a ansiada obra de humanización da avenida de San Campio, unha das principais arterias urbanas da vila da Serra (Outes), está por fin en marcha. A actuación xa fora anunciada pola Deputación Provincial da Coruña no ano 2013, e pouco despois, foi contratada. Pero un problema coa empresa adxudicataria das obras obrigou a licitala de novo, e mesmo foi aprobada fai algo máis dun ano.

Nese tempo de espera, o Concello de Outes aproveitou para propoñer un pequeno retoque no proxecto, que permitirá plantar case corenta árbores na citada avenida.

Os traballos (que se prevé rematen no vindeiro mes de abril) lévanse a cabo nun treito de 340 metros da estrada DP-5604. Trátase do vial que vai hacia San Orente, e as obras consisten na renovación das redes de servizos, a pavimentación, a renovación do alumeado público, a dotación de mobiliario urbano e a sinalización. O orzamento dos traballos é de 350.000 €.

Asimesmo, vén de rematar a construción de beirarrúas en Cruceiro de Roo. Trátase dun treito duns catrocentos metros de lonxitude no que tamén se renovou a rede de canalización de augas pluviais. O alcalde, Manuel González, sinalou que estes traballos corresponden a unha primeira fase, pois é intención do executivo local continuar a beirarrúa hacia O Freixo.

AUGAS PLUVIAIS E FECAIS. “Ponse solución deste xeito a un serio problema que había nesa zona, ao non estar separadas as augas fecais das pluviais, o que provocaba colapsos na rede. Estamos modernizando pouco a pouco o saneamento”, explica ao respecto o mandatario outense.

A actuación levouse a cabo cun investimento de cincuenta mil euros, procedentes de fondos propios do Concello.

ESTALEIRO DE CIPRIÁN. Por outra banda, Manuel González referiuse tamén ás obras de rehabilitación que se están executando no estaleiro tradicional de Ciprián, na enseada de Broña, consistentes na creación dun centro de interpretación e museístico que poña en valor a carpintería de ribeira para un uso cultural e educacional. “Os traballos van a bo ritmo; neste momento están nun estado moi avanzado e probablemente poidan estar rematados xa no vindeiro mes de marzo”, dixo.

Co apoio económico do GALP Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible estase a rehabilitar integralmente a antiga carpintería de ribeira. Nela conservarase a esencia orixinal de todos os seus espazos: unha área exterior cuberta de estrutura de madeira e 330 metros cadrados de superficie, onde se construían as embarcacións, da que se recuperará a súa estrutura mediante o uso de madeira, e o taller-serradoiro, un espazo pechado de 117 metros cadrados de superficie útil onde se cortaba e labraba a madeira e se creaban as maquetas das embarcacións.

CATRO SALAS. Esta instalación recuperarase como novo espazo museístico formado por catro salas de exposicións: a de recepción, a polivalente, a de exposición permanente coa serra e resto de ferramentas en exhibición, e a sala do motor Ayón.

O orzamento é de 349.327 euros (a UE financia un 88 %).

