Concheiro: “As Barreiras é un castro agradecido; dá de todo”

Por quinto ano consecutivo, as escavacións continúan no castro das Barreiras de Vimianzo, un xacemento que, segundo Tito Concheiro, arqueólogo que dirixe os traballos, “pode converterse na auténtica locomotora do turismo e o patrimonio cultural da Costa da Morte”.

Nesta nova campaña, os traballos centraranse en definir a área visitable actual e en fixar a data exacta do xacemento, encadrado entre os séculos II a. C. e I d. C., “o cal é un marco demasiado amplo e queremos saber as datas concretas”, afirma. Ademais, continuarán indagando no vertedoiro cerámico descuberto o ano pasado, coa esperanza de que, unha vez datado o castro, “nos permita crear unha especie de tipoloxía de produción cerámica desta zona entre finais da Idade do Ferro e principios da época galaico-romana, o cal sería moi interesante porque estamos nunha zona de gran tradición oleira, pois Buño está aí ao lado”.

Non obstante, o equipo que dirixe Concheiro pensa xa na campaña programada para o outono, na que se ampliará a área de intervención á zona sur da muralla, “pois queremos darlle un salto de calidade e de cantidade de información ao poboado, polo que esa intervención pode ser bastante bonita e interesante”.

A este respecto, Luis Francisco López, outro dos arqueólogos que investigan este xacemento, asegura que “nesa zona da muralla está unha das claves, xa que nos permitirá delimitar a planta real do castro e poderíase intentar restituír o sector do peche que foi desmantelado”, o cal separaba o antecastro do asentamento poboacional. Para iso consideran que será necesario escavar a muralla por dentro e por fóra.

Tito Concheiro reiterou o seu agradecemento ao Concello de Vimianzo “que ano tras ano se compromete coa posta en valor deste xacecemento arqueolóxico, que é de titularidade municipal, e estase comportando con el como hai que facelo, como se fora un equipamento cultural e turístico de uso educativo”.

Considera o director das escavacións que “este é un caso único e extraordinario na arqueoloxía galega” xa que dende hai 5 anos “fanse intervencións todos os anos, e como arqueólogo profesional síntome orgulloso e honrado de que se aposte pola arqueoloxía como recurso”.

A vindeira semana comezarán as visitas escolares ao castro. Os primeiros serán os estudantes do IES Maximino Romero de Lema, de Baio, e o alumnado da especialidade de Turismo do obradoiro de emprego. “Iso é o que dá sentido á nosa actuación aquí”, afirma Concheiro, quen asegura que “a arqueoloxía en vivo e directo é espectacular”. E máis nas Barreiras, “un castro moi agradecido. Dá de todo”, conclúe.

A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e a concelleira de Cultura, Rosa Blanco, comprobaron este martes in situ o desenvolvemento das escavacións, e reafirmaron o compromiso do Concello para “seguir escavando e desvelando o tesouro que temos neste castro”.

Para a rexedora, a historia das Barreiras “é una historia de intriga, pois cada ano nos sorprende e, ao mesmo, nos deixa unha sensación de querer coñecer máis”. Espera que neste ano “coñezamos unha datación máis precisa e que poidamos descubrir a continuidade da muralla”. Desde o Concello, engade, “desexamos que o xacemento poida ser interpretable para as visitas en todo o seu esplendor, coa súa estrutura orixinal xa atisbada”. Agradeceu “o traballo de Concheiro e todo o seu equipo ano tras ano”.