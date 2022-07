Conclúe o Tahume, un trampolín para o mercado laboral

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou este venres na clausura do obradoiro de emprego Tahume VII, que compartiron Porto do Son e Ribeira. Este programa contou cun apoio da Xunta de 346.000 € financiado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Trenor explicou a gran utilidade deste tipo de formación porque, ademais de mellorar as capacidades para que os desempregados atopen un emprego, compleméntase con traballos nos concellos e con prácticas nas empresas da contorna.

Estes cursos de formación céntranse tamén en áreas con alta demanda de emprego, neste caso concreto en Pintura industrial en Construcción e en Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes. Trenor destacou o compromiso dos concellos de Porto do Son e Ribeira coa empregabilidade porque levan anos de traxectoria de formación contrastada nesta materia e conseguen importantes niveis de éxito nos diferentes programas de cualificación que afrontan.

O delegado do goberno autonómico apuntou que “unha das apostas máis importantes da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade son os programas formativos que, cada vez máis, están orientados a cubrir as demandas reais das empresas das contornas, o que permite unha posterior integración laboral máis alta”. Ademais, engadiu que “outra das apostas importantes é complementar a formación con prácticas en empresas para garantir unha inserción real e duradeira no tempo”.

Entre as accións máis importantes da Xunta, que se desenvolven na contorna desta comarca, destacan as Accións Formativas para Desempregados (AFD), que este ano contarán con 28 cursos nesta área e cun investimento de máis de 900.000 euros e os Obradoiros de Emprego, para os que o Goberno galego reserva 1,4 millóns de euros para apoiar a celebración de 5 talleres de formación que se unen aos 3 Programas Integrados de Emprego que supoñen un investimento total de máis de 500.000 euros.

Neste senso, Gonzalo Trenor lembrou que en total a Xunta investirá na comarca do Barbanza máis de 2,8 millóns de euros nestes tres plans de emprego que permitirán a celebración de 35 cursos de formación para desempregados e a formación de case 800 alumnas e alumnos desempregados.

torre goiáns. O obradoiro de emprego en xestión forestal Torre Goiáns – Boiro, que desenvolveu o Concello de Boiro durante o curso 2021-2022, tamén chegou ao seu fin. No acto de clausura participaron o alcalde, José Ramón Romero, e o edil de Promoción Económica, Carlos Muñiz, entre outros.

Un total de 20 alumnos e alumnas participaron nesta formación que estivo dividida en dúas modalidades que se impartiron entre os meses e outubro de 2021 e xullo de 2022. Impartiuse a de Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas.