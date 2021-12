Congreso en Muxía para pór en valor os manxares do Atlántico

A Asociación Profesional Percebe da Barca reunirá o sábado, día 11, aos grandes produtos da mesa galega nun congreso que se celebrará na Sala da Camposa do Edificio Multiusos de Muxía, a partires das dez da mañá.

Un encontro que ten como obxectivo poñer en valor os exquisitos percebes e outros produtos que maridan á perfección cos prezados crustáceos, como poden ser o pemento de Herbón, os grelos e as patacas de Galicia ou a faba de Lourenzá, entre outros.

O congreso inclúe relatorios de representantes de varias das denominacións de orixe máis senlleiras de Galicia, explorará vías de colaboración entre as mesmas e debatirá a creación de novos maridaxes de produtos que contribúan a engrandecer o valor dos manxares e da dieta galega. Economistas, mercadotécnicos, expertos en turismo e profesionais da restauración completarán un panel de ponencias no que se falará da importancia do produto local no desenvolvemento económico dos territorios, de como conquistar os mercados explorando as súas oportunidades e da retroalimentación entre o sector turístico e a gastronomía.

Abrirá o congreso Modesto Gómez Rodríguez, CEO de Enxeño de Galicia, experto en marketing e agregador de talento co relatorio Como conquistar os mercados expremendo as nosas oportunidades. De seguido, Miguel Pazos Otón, profesor titular de Xeografía Humana na Universidade de Santiago e membro do Consello Científico do IDEGA, avaliará A importancia do produto local na evolución e o desenvolvemento sostible do territorio.

O valor que nace da terra será o lema da mesa redonda na que participarán Milagros González Refojo, da DOP Pemento de Herbón; José Andrés de la Fuente Vázquez, da IXP Grelos de Galicia; Jesús Manuel Quintela Domínguez, da IXP Pataca de Galicia e da Asociación de Produtores Pataca de Coristanco; e José Cuadrado Oural, da IXP Faba de Lourenzá.

Pola súa banda, a nutricionista e doutora en Farmacia Amil López Viéitez, creadora da Dieta Coherente, disertará sobre a Dieta Atlántica: a arquitectura e o maridaxe gastronómico dos produtos excelentes. Pechará o ciclo de conferencias Alejandro López Regueiro, editor e director da revista Coralia, ademais de experto en protocolo gastronómico e turismo de luxo, coa ponencia titulada Turismo e gastronomía: a retroalimentación perfecta para o desenvolvemento local.

O congreso pecharase cunha mesa redonda baixo o lema Terra incríble, produtos incríbles na que participarán Óscar Pérez Ramil, da DOP Arzúa - Ulloa; Joaquín Rodríguez Piñeiro, da IXP Tarta de Santiago; e Milucho Louro, da empresa Fresco y del Mar.

Logo da clausura do encontro por parte das autoridades, prevista para as 14.15 horas, haberá un xantar a base de maridaxes de percebes con distintos produtos galegos de calidade recoñecida no restaurante Son de Mar da vila da Barca.

O evento retransmitirase a través de Zoom e será difundido tamén a través do Facebook de Asociación Percebe da Barca a partir do mércores, día 15 de decembro. Sinalar ademais que esta iniciativa conta con apoio e a colaboración do Concello de Muxía e a Deputación da Coruña.

EMBAIXADORES. Hai que lembrar que o pasado mes de setembro, a Asociación Percebe da Barca nomeou a seis novos embaixadores do seu produto: o físico baiés Jorge Mira, o catedrático e investigador Ángel Carracedo, a ciclista muxiana Barca Toba, o historiador muxián Antón Castro, o guitarrista afincado na vila da Barca Miko Weaver e o presidente do Clúster del Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.